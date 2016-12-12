فردا شب بارش شهاب سنگ ها را تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در ۱۳ دسامبر، مصادف با ۲۳ آذر می توان شاهد بارش سالانه شهاب سنگ ها در آسمان بود.

بارش شهاب سنگ های جمینید همزمان با کامل شدن ابر ماه اوج می گیرد. این سومین ابرماه کامل از اکتبر ۲۰۱۶ تاکنون به حساب می آید. به طور معمول بارش شهاب سنگ جمینید ۱۰ ساعت طول خواهد کشید. اما با وجود ابرماه کامل در آسمان تنها شهاب سنگ های بسیار درخشان قابل دیدن خواهند بود.

بارش های شهاب سنگی به سه دسته لئونید، جمینید و کوادرانتید تقسیم می شوند که در نوامبر، دسامبر و بخشی از ژانویه رخ می دهند.

بارش های جمینید از شی کهکشانی ۳۲۰۰Phaethon به وجود می آید که تصور می شود نوعی سیارک پالادئویی با ستاره دنباله دار سنگی در مدار خود است. بارش های شهاب سنگ های جمینید و کوادرانتیدها تنها بارش هایی هستند که از یک ستاره دنباله دار به وجود نیامده اند.