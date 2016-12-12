نبود حمل و نقل ترکیبی در استان اصفهان یک چالش بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد معینی پیش از ظهر دوشنبه، در جمع مسئولان ارگان‌های مختلف حمل و نقل استان اصفهان اظهار داشت: با وجود ظرفیت حمل توسط شبکه ریلی از ان در استان اصفهان استفاده نمی‌شود.

وی نبود سازمان حمل و نقل ترکیبی در سطح استان یکی از چالش‌های بخش حمل و نقل است، افزود: با وجودی که شبکه ریلی توانایی حمل سوخت را به طور کامل دارد اما چرا حمل محصولات سوختی توسط شرکت نفت به وسیله کامیون انجام می گیرد قدری قابل تامل است.

رئیس حوزه راهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: حمل سوخت از طریق شبکه ریلی استان تاکنون مورد استقبال مسئولان مرتبط قرار نگرفته و حمل جاده‌ای در اولویت است.

وی اتصال راه آهن اصفهان به شیراز را گامی مهم در باز شدن خطوط ریلی برشمرد و گفت: خط اصفهان – خرم آباد به دلیل کمبود اعتبارات با مشکلاتی روبرو است که راه‌اندازی آن می‌تواند نقش مهمی در حمل بار استان اصفهان به غرب کشور داشته باشد.

معینی از تصویب خط راه آهن اصفهان – اراک خبر داد و گفت: محور ریلی اصفهان - اهواز در حال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و این خط ریلی می تواند زمینه افزایش صادرات استان اصفهان به استان های همسایه را فراهم کند.

وی به قطار پرسرعت اصفهان – تهران اشاره کرد و افزود: شرکت چینی در حال مطالعه بر روی سرعت قطار این مسیر است و همزمان با مطالعه کاهش یا افزایش سرعت، پروژه در چهار خط در حال اجراست.

رئیس حوزه راهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از زیرسازی چهار خط به جز ۳۰ کیلومتر انتهایی به اصفهان خبر داد و ادامه داد: از سال آینده روسازی خطوط آغاز می شود و این در حالی است که ۷۰ درصد عملیات زیرسازی این خط انجام شده است.

معینی بیان داشت: ۹۵ درصد حمل بار توسط جاده و تنها پنج درصد توسط حمل و نقل ریلی انجام می‌شود.