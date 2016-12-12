نامزدهای نهمین دوره جایزه جلال در بخش مستندنگاری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، بر اساس اعلام هیأت داوران بخش مستندنگاری نهمین دوره جایزه جلال، کتاب‌های «جمال‌زاده؛ خاطرات، برداشت، اسناد» نوشته ناصرالدین پروین از نشر جهان کتاب، «پیغام ماهی‌ها» نوشته گلعلی بابایی از نشر ۲۷، «فرنگیس» نوشته مهناز فتاحی از انتشارات سوره مهر، «لذتی که حرفش بود» نوشته پیمان هوشمندزاده از نشر چشمه و «ر» (درباره شهید رسول حیدری) به قلم مریم برادران از نشر آرما به عنوان نامزدهای دریافت جایزه ادبی جلال معرفی شده‌اند.

حبیبه جعفریان، حمید حسام و سیدمجید حسینی، اعضای هیأت داوران بخش مستندنگاری این دوره از جایزه ادبی جلال آل‌احمد هستند.

حبیبه جعفریان، نویسنده و روزنامه‌نگاری است که بخشی از مجموعه «نیمه پنهان ماه»، «بودن با دوربین»، «سیدموسی صدر؛ هفت روایت خصوصی»، «زندگی سید محمدحسین طباطبایی»، «یک نفر: جلال آل‌احمد»، «یک نفر: ماری کوری»، «یک نفر: تولستوی» و «یک نفر: گاندی» از جمله آثار این نویسنده، روزنامه‌نگار و مستندنگار است.

حمید حسام، از نویسندگان صاحب نام حوزه ادبیات دفاع مقدس است. «خس بی‌سروپا»، «ممد گره»، «آب هرگز نمی‌میرد»، «وقتی مهتاب گم شد»، «راز نگین سرخ» و ... از جمله آثار حسام است که در ژانر مستندنگاری نگارش و تدوین شده‌اند.

سیدمجید حسینی، نویسنده و پژوهشگر و خالق «تَن دال» است که با موضوع تحول فرهنگ سیاسی در سینمای پرمخاطب نگارش شده است. «هاروارد مک‌دونالد» و «اعترافات شهر خدا»، دیگر آثار این مدرس دانشگاه هستند.

اختتامیه نهمین جایزه جلال آل‌احمد، عصر روز شنبه ۴ دی‌ماه از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی در تالار وحدت برگزار می‌شود.