ارائه كمك به كشورهاي فقير مشروط است

سران هشت كشور صنعتي جهان دوشنبه شب در اويان طي طرحي موسوم به آب، خواستار اتخاذ تدابيري دقيق براي عمومي كردن دسترسي به آب خوراكي و سلامت شدند.

سران گروه هشت جامعه جهاني را به تشديد تلاش در راه دستيابي به اهداف سازمان ملل متحد فراخواندند و متذكر شدند كه هم اكنون 2/1 ميليارد نفر در جهان به آب خوراكي دسترسي ندارند .

كشورهاي گروه هشت پيشنهاد "رومانو پرودي" رييس كميسيون اروپا را مبني بر ايجاد صندوق آب نپذيرفتند و همچنين پيشنهاد "ميشل كامد سوس"رييس صندوق جهاني پول مبني بر دوبرابر كردن كمك مالي كشورها به اين صندوق را نيز غير ممكن دانستند.

سران هشت كشور دوشنبه شب گفتند:" ما كشورهايي را در كمك هاي خود مقدم مي دانيم كه سياسيت هايشان مبني بر تامين آب و سلامت مردم ثابت شده باشد. "

طبق اين بيانيه مشترك، كمك عمومي به توسعه كشورها طبق حق تقدم تعيين شده صورت مي گيرد و بنابراين تصميم كشورها نيز براي حركت به سوي توسعه برنامه ريزي ميكنند.

هم اكنون افريقاي جنوبي و مراكش تنها كشورهاي افزيقايي هستند كه آب را در راس استراتژي هاي توسعه پايدار خود قرار داده اند.

لازم به ذكر است: ميشل كامد سوس سه درخواست از بانك جهاني داشته است: وام مستقيم به كشورهاي تحت استبداد، ايجاد برنامه اي براي توسعه بانك هاي محلي و مطمئن كردن سرمايه گذاران از عدم تغييرات عمده در بازار