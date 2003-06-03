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۱۳ خرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۰۶

سران هشت كشور :

ارائه كمك به كشورهاي فقير مشروط است

ارائه كمك به كشورهاي فقير مشروط است

سران هشت كشور دوشنبه شب گفتند:" ما كشورهايي را در كمك هاي خود مقدم مي دانيم كه سياسيت هايشان مبني بر تامين آب و سلامت مردم ثابت شده باشد. "

 سران هشت كشور صنعتي جهان دوشنبه شب در اويان طي طرحي موسوم به آب، خواستار اتخاذ تدابيري دقيق براي عمومي كردن دسترسي به آب خوراكي و سلامت شدند.
سران گروه هشت جامعه جهاني را به تشديد تلاش در راه دستيابي به اهداف سازمان ملل متحد فراخواندند و متذكر شدند كه هم اكنون 2/1 ميليارد نفر در جهان به آب خوراكي دسترسي ندارند .
كشورهاي گروه هشت پيشنهاد "رومانو پرودي" رييس كميسيون اروپا را مبني بر ايجاد صندوق آب نپذيرفتند و همچنين پيشنهاد "ميشل كامد سوس"رييس صندوق جهاني پول مبني بر دوبرابر كردن كمك مالي كشورها به اين صندوق را نيز غير ممكن دانستند.
سران هشت كشور دوشنبه شب گفتند:" ما كشورهايي را در كمك هاي خود مقدم مي دانيم كه سياسيت هايشان مبني بر تامين آب و سلامت مردم ثابت شده باشد. "
طبق اين بيانيه مشترك، كمك عمومي به توسعه  كشورها طبق حق تقدم تعيين شده صورت مي گيرد و بنابراين تصميم كشورها نيز براي حركت به سوي توسعه برنامه ريزي ميكنند.
هم اكنون افريقاي جنوبي و مراكش تنها كشورهاي افزيقايي هستند كه آب را در راس استراتژي هاي توسعه پايدار خود قرار داده اند.

لازم به ذكر است: ميشل كامد سوس سه درخواست از بانك جهاني داشته است: وام مستقيم به كشورهاي تحت استبداد، ايجاد برنامه اي براي توسعه بانك هاي محلي و مطمئن كردن سرمايه گذاران از عدم تغييرات عمده در بازار

در رابطه با پيشنهادهاي كامدسوس ابراز نظري نشده است.




کد مطلب 3848

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