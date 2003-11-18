به گزارش خبرگزاري " مهر" تاكنون چهارده تيم خارجي كه عبارتند از: افغانستان، هند، قرقيزستان، هنگ كنگ، ژاپن، مغولستان، كره جنوبي، تاجيكستان، ازبكستان، پاكستان، نپال، سريلانكا، سنگاپوروتركمنستان اعلام آمادگي كرده اند وقرار است اين مسابقات درروزبيست وهفتم آذرماه جاري درتهران برگزار شود.

لازم به ذكراست: تيم ملي كوراش كشورمان پس ازمسابقات انتخابي تيم ملي كه قراراست طي روزهاي 6 و7 آذر ماه درمشهد مقدس برگزار شود، نفرات اصلي خود را خواهد شناخت و پس ازآن اردوي شبانه روزي اين تيم آغازمي گردد.

گفتني است: ستاد برگزاري اين مسابقات به رياست سيدعبدالجليل رضوي تشكيل شده است وتاكنون سه جلسه هماهنگي و تعيين شرح وظايف مسوولان كميته هاي برگزاري اين مسابقات تعيين شده است.