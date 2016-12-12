کرمانی ها در جشنواره جوان خوارزمی خوش درخشیدند

حمزه اسفندیارپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل فعالیتها و عملکرد شاخص، پژوهشسرای رفسنجان جزو ۱۰ پژوهشسرای برتر کشور و مدیر آن نیز جزو ۱۰ مدیر برتر پژوهشسرا در کشور انتخاب شد.

وی افزود: روز گذشته مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر پژوهشگر کشور در تهران برگزار شد که بهروز خیام دانش آموز رفسنجانی تنها نماینده استان کرمان در این جمع بود.

وی با اشاره به تقدیر از برگزیدگان بخش دانش آموزی و دانشجویی جشنواره جوان خوارزمی در روز دوشنبه(امروز)، ادامه داد: استان کرمان در مراسم امروز پنج طرح برگزیده دارد که به همراه استان تهران مشترکاً رتبه نخست را کسب کرده اند.

دبیر جشنواره جوان خوارزمی استان کرمان اظهار کرد: استان کرمان در بخش دانش آموزی و دانشجویی جشنواره جوان خوارزمی، یک طرح رتبه اول، دو طرح رتبه دوم و دو طرح رتبه سوم را کسب کرد.

کارشناس تکنولوژی گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین گفت: در حال حاضر خوشبختانه در تمام مناطق و شهرستانهای استان کرمان پژوهشسرا وجود دارد.