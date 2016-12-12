باید به اشکانی فرصت لازم را داد/نتایج ثابت کرد باید بیشتر کار کرد

سید حسین مرعشیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق، افزود: نتایج نمایندگان ما در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی مورد قبول نبود، اما نباید آن را به ناکارآمدی کادر فنی جدید ربط داد. کادر فنی جدید کمتر از دو ماه است که اردوهای خود را برگزار می کند و قطعا در این زمان کم نمی شود کارهای زیادی کرد.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگیتصریح کرد: قوانین و شرایط کشتی فرنگی عوض شده و ما باید خود را با آن وفق دهیم. برای این کار زمان کافی لازم است و باید ما این زمان را هم به کشتی گیران‌ و هم به کادر فنی جدید بدهیم.

مرعشیان افزود: این امر در نتایج ملی پوشان ما در المپیک نیز مشهود بود و قهرمانان ما نتوانستند قابلیت های بالای فنی خود را به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: البته کشتی گیران خوب و مستعدی در کشور داریم که می توانند با این قوانین خود را وفق بدهند و مطرح شوند. گواه این ادعا نیز نتایج درخشان جوانان آینده دار کشتی ایران در ترکیب تیم سیناصنعت ایذه در رقابت های جام باشگاه های جهان بود.

مرعشیان با تاکید بر اینکه نباید زود قضاوت کرد اظهار داشت: باید فرصت حضور نفرات جدید را فراهم کرده و بعد از مراحل انتخابی تیم های ملی همچون قهرمانی کشور، اوپن و جام تختی و همچنین حضور کشتی گیران برتر در اردوها و اجرای کامل برنامه های کادر فنی در مورد شرایط کشتی فرنگی نتیجه گیری لازم را انجام داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای فنی نظارت خود را بر تیم های ملی دارد و هرگاه نیاز به تغییرات باشد تصمیمات لازم گرفته خواهد شد ما به اشکانی و همکارانش تا بازی های آسیایی فرصت دادیم چون می دانستیم کشتی فرنگی با شرایط جدید نیاز به کار و تلاش زیادی دارد.