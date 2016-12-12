شهروند کرجی از شهرداری شکایت کرد

خبرگزاری مهر – گروه استانها: مردادماه سال جاری بود که تخریب بخشی از زمین کناری پارک تاجیکستان واقع در بلوار بلال کرج اعتراض شهروندان ساکن محله اصفهانی را برانگیخت اعتراضی که به فضای مجازی و رسانهها کشیده شد، شهروندان معترض خواهان توقف عملیات گودبرداری در زمین مذکور شدند.
داستان پارک تاجیکستان از آنجایی بر سر زبانها افتاد که شهرداری کرج مجوز مالکیت و خاکبرداری زمین کناری پارک تاجیکستان را بهعنوان زمین معوض برای مالک خصوصی صادر کرد زمینی که به گفته برخی از اعضای شورای شهر کرج و اذعان سایت خبری شهرداری کرج برای توسعه پارک در نظر گرفتهشده بود.
در پی این اقدام شهرداری کرج، محمدتقی ایرانی فرماندار سابق کرج نیز مسئله را به شورای تأمین شهرستان کشاند و به نیروی انتظامی دستور داد تا از هرگونه تغییر کاربری در زمین مذکور جلوگیری شود.
فرماندار سابق کرج از همهکسانی که این موضوع را پیگیری کرده بودند خواسته بود که اجازه دهند تا مسئولان پس از بررسیهای لازم نتیجه را به اطلاع همگان برسانند.
کار تا جایی پیش رفت که دادستانی کرج به این ماجرا ورود کرد و برای مدتی رأی موقف برای توقف عملیات عمرانی صادر شد ولی مدتی بعد به دلایلی رأی منتفی و عملیات عمرانی در زمین مذکور از سر گرفته شد.
حالا پس از گذشت چهار ماه یکی از شهروندان کرجی با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار توقف عملیات عمرانی در زمینی شده است که به گفته شاهدان عینی قرار است به مجتمع تجاری تبدیل شود شهروندان به تحتالشعاع قرار گرفتن فضای سبز پارک پس از ساختوساز در زمین مذکور اعتراض دارند.
حالا باگذشت چند ماه و با شکایت یکی از شهروندان از شورای شهر و شهرداری کرج به دیوان عدالت اداری، مبنی بر حقوق ضایعشده مردم و تخلف شهرداری، این مرجع قضایی بر اساس بررسی شواهد و اسناد موجود در پرونده دستور توقف پروژه اجرایی را صادر کرده است.
در این رأی دیوان آمده است: «با عنایت به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای رأی فوق الشعار موجب خسارت به شاکی میگردد به نحویکه جبران آن در آتیه منحصر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به تجویز ماده ۳۱ قانون تشکیلات و آئیننامههای دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ دستور موقت برای توقیف عملیات اجرایی موضوع رأی معترضعنه نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد صدور دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت ملغی اثر میگردد، قرار صادره قطعی است. »
طبق رأی دیوان عدالت اداری، شهردار کرج موظف است از ادامه عملیات احداث ساختمان در زمین مذکور جلوگیری کند.
در خصوص وضعیت ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری به شهرداری کرج، محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج به خبرنگار مهر گفت: رأی دیوان عدالت اداری در خصوص زمین مذکور (پارک تاجیکستان) به شهرداری کرج ارسالشده است.
دادگو تأکید کرد: شهرداری موظف است هر نامهای که از سوی شورای شهر کرج ارسال میشود را بهصورت کتبی پاسخ بگوید.
رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اینکه شهرداری هنوز پاسخنامه مربوط به شکایت شهروند در خصوص ساختوساز در زمین کناری پارک تاجیکستان را نداده است، گفت: مالکیت زمین محترم است ولی نباید از خاطر دور داشت که همه مسئولان شهر موظف به حفظ فضای سبز هستند مسائلی که مربوط به این پارک است به مراجع ذیصلاح ارسالشده امیدواریم بهترین تصمیم اتخاذ شود.
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