صادرات غیرنفتی استان مرکزی نسبت به سال گذشته ۳۶درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسئولان و فعالان اقتصادی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در سال جاری بسیاری از واحدهای صنعتی استان مرکزی به چرخه تولید بازگشتند و از واحدهای فعال هم صیانت شده است.

وی افزود: دو هزار و ۷۴۳ واحد صنعتی در استان وجود دارد که این واحدهای صنعتی در قالب ۳۲درصد غیرفلزی، ۲۶درصد شیمیایی، ۲۱درصد صنایع غذایی، شش درصد نساجی، شش درصد سلولوزی، پنج درصد برق و الکترنیک و بازیافت هم هشت درصد است.

استاندار مرکزی محصولات تولیدی شاخص استان مرکزی را شامل محصولات پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه ای و نیروگاهی، ماشین آلات سنگین، انواع واگن و لوکوموتیو، شیشه، آلومینیوم و عایق های رطوبتی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: شانزده میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه کشور در استان مرکزی تولید می شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در رابطه با مشکلات صنایع استان مرکزی با سه گروه مواجه هستیم، نخست برخی از واحدهای صنعتی فعال هستند که دولت در قالب تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل و مجموعه تدابیر سعی کرده این بخش از صنایع همچنان سرپا و فعال بمانند.

زمانی قمی ادامه داد: بخش دیگر از واحدهای صنعتی صدمات کمتری دیده اند و دسته سوم واحدهای تولیدی دچار آسیب های جدی هستند و مشکلات فراوان دارند که با ابزارهای موجود حتی ستاد اقتصاد مقاومتی و تصمیمات خارج از بخشنامه ها و قواعد، نتوانسته ایم برای آنها کاری انجام دهیم.

وی گفت: پیشنهاد دارم کمیسیون صنعت و معدن مجلس نه تنها برای استان مرکزی بلکه در کشور این واحدها را شناسایی کند و برای اینگونه واحدهای صنعتی نسخه ای جداگانه و موثر پیچیده شود.

زمانی قمی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات دولت در راستای حمایت از صنعت در استان مرکزی موثر بوده، اظهار داشت: استان مرکزی در حوزه صنعت و اقتصاد کشور در حرکت چرخه واحدهای صنعتی دیگر نیز سهم بسیار دارد.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: اگر چه استان مرکزی در حوزه صنعت شهرت دارد و اقتصاد آن را با صنعت می شناسند اما در حوزه کشاورزی نیز از استعداد و شرایط مطلوبی برخوردار استکه پسته ساوه و زرندیه و انار ساوه مشهور است.

وی ادامه داد: در حالی که استان مرکزی ۱۵۰ هزار تن گندم مصرفی نیاز دارد حدود ۴۰۰هزار تن گندم در آن تولید می شود و تولید پسته ارگانیک در ساوه و زرندیه با کیفیت بالا در حال رشد و گسترش است.

زمانی قمی افزود: در استان یک هزار و ۳۲۳ میلیون تن ذخایر معدنی وجود دارد و ۶۰درصد سنگ تراورتن ایران از معادن سنگ شهرستان محلات تامین می شود .

وی اظهار داشت: طی هشت ماهه سال جاری ۴۱۲میلیون دلار صادرات غیرنفتی در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶درصد رشد را نشان می دهد و همچنین کشورهای هدف برای صادرات از ۴۸کشور به ۵۳کشور افزایش یافته است.

زمانی قمی در مورد نرخ بیکاری استان مرکزی هم گفت: نرخ بیکاری استان در بهار امسال ۷.۵درصد بوده که نسبت به نرخ بیکاری استان در بهار سال گذشته که ۱۰.۳درصد بوده به میزان ۲.۸ درصد کاهش داشته است.

استاندار مرکزی بیان کرد: همچنین نرخ بیکاری استان در تابستان سال جاری ۶.۷درصد است که نسبت به تابستان سال گذشته که ۷.۴ درصد بود ۰.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

زمانی قمی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده و نتایج حاصله نشان می دهد که آرام آرام و به تدریج شرایط اقتصادی استان رو به بهبود می رود.