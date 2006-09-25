تمرينات ما در شش وسيله انجام مي شود/ در خرك حلقه امتياز بهتري مي گيريم

محمدرضا خيرخواه مربي تيم ملي ژيمناستيك ايران درگفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه دور جديد اردوهاي تيم در قزوين آغاز شده است گفت: ما قبل از اين فقط در تك حركت ها تمرين مي كرديم ولي از اين پس با يك برنامه منسجم و يكپارچه بر روي حركات هر شش وسيله تمرين خواهيم كرد.

مربي تيم ملي ايران بيان كرد: درطي دو روز گذشته محتشمي رئيس فدراسيون هم ازاردو بازديد كرده است و از نزديك شاهد انجام تمرينات بچه ها بودند. رئيس فدراسيون در اين بازديد مشكلات تيم را حل كردند تا به راحتي ورزشكاران با تجهيزات استاندارد به تمرين بپردازند.

وي با اشاره به اينكه در مجوع هر ورزشكار بين 10 تا 12 حركت را روي هر وسيله انجام خواهد داد گفت: ما در حال حاضر شش نفر را در اردو داريم كه نفرهفتم آقاي وحيد ايزدفر بعد از برگزاري مسابقه انتخابي بين سه نفر برگزيده شده و قراراست بعد از حل مشكلات دانشگاهي خود به تركيب اين تيم بپيوندد.

خيرخواه افزود: اردوي ما به صورت مستمر تا حدود 20 روز آينده ادامه مي يابد كه درصورت قطعي شدن شركت ما در مسابقات جهاني دانمارك تيم به اين سفر خواهد رفت و در غير اينصورت اردوي مستمر ما تا بازيهاي آسيايي قطر در كيش برپا خواهد شد.

مربي تيم ملي ژيمناستيك ايران در ادامه وضعيت ورزشكاران شركت كننده در تيم را تشريح كرد و گفت: همه ورزشكاران درحال حاضر دريك سطح هستند ولي هر كدام از آنها به نوبه خود دريكي از وسايل وضعيت بهتري دارند به طوريكه محمدرمضاني در رشته خرك حلقه اميد اول ما براي حضوردرفينال مسابقات دوحه قطر و كسب ركوردهاي بالا است. رمضاني درمسابقات آسيايي هند هم درفينال تك وسيله خود ركورد بالايي زد.

وي اظهارداشت: خناري نژاد درمجموع شش وسيله و علي عزيزي هم درمجموع شش وسيله شانس بعدي ما درمسابقات خواهند بود.

احسان خدادادي هم درمجموع شرايط خوبي دارد و اگر بتواند دراين فرصت باقيمانده وضعيت خود را در رشته پارالل بهبود بخشد يكي از شانسهاي اصلي ما براي حضور در فينال خواهد بود. سيد محمد رضا بابايي هم در دارحلقه شرايط خوبي دارد و براي حضور وي هم اميدواريم . محمد مهدي گائيني هم در حركات زميني تخصص خاصي دارد و مطمئنا در اين وسيله وضعيت بهتري را خواهد داشت. البته ما در تركيب تيم وحيد ايزدفر را هم داريم ولي تا زمانيكه وي به اردو نيايد نمي توان پيش بيني خاصي روي وي انجام داد.