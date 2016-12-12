به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح دستگیری ۱۹۰ سارق در قالب ۴۱ باند تبهکاری گفت: متوسط سن دستگیرشدگان بین ۱۹ تا ۲۵ سال سن است، تعداد زیادی از مالباختگان شناسایی شدهاند و اثرات خوبی داشت.
وی ادامه داد: در بحث خفتگیران و زورگیران پایتخت اتفاقات خوبی افتاده است، متهمانی که دستگیر شدهاند بیشتر از خانمها و آرایشگاههای زنانه سرقت میکردند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام اینکه طرح به صورت سراسری در تهران و ۷ شهرستان اطراف انجام شده است، گفت: خوشبختانه امروز علاوه بر دستگیری متهمان، مالباختگان نیز در اداره آگاهی حضور دارند و میتوانند اموالشان را بازپس بگیرند.
ساجدینیا با تشکر از دادستان تهران گفت: دادستانی همکاری خیلی خوبی با ما دارد، جا دارد که با افزایش این طرحها و همچنین زندانی شدن به جای متهمان سابقهدار، شاهد کاهش سرقت باشیم.
وی به شهروندان نوید داد: تجهیزات و نیروی انسانی در پلیس متحول میشود و ۲۵۰ گشت چابک با موتورهای تندرو به گشتهای پلیس تهران اضافه میشود؛ امیدواریم همزمان با روزهای پایانی سال شاهد کاهش میزان سرقتها باشیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: هر جرم تعریف خاص خودش را دارد، بیش از ۹۸ درصد از قاتلین در همین صحنههای اول و لحظههای اول، دستگیر و سارقان خیلی زودتر دستگیر میشوند.
ساجدینیا تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که احساس امنیت را در بین مردم بالا ببریم. ۱۴ درصد کاهش میزان سرقتهای خشن را در پایتخت داشتهایم که امیدواریم با افزایش گشتها، این آمار باز هم کاهش پیدا کند.
وی گفت: پلیس همواره از مردم و صنوف خواسته است که از دوربینهای مداربسته استفاده کنند؛ بعضاً فیلمها و عکسهایی که مالباختگان در اختیار مأموران پلیس قرار میدهند باعث میشود که متهمان شناسایی شوند.
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