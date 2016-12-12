ورزش درمان اول بیماری های مفصلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان فارس ،دکتر زهرا تمدن، گفت: ورزشهای ایزومتریک و ایزوتونیک از جمله ورزش های بهبود دهنده بیماری های مفصلی بوده و ورزش های ایزومتریک باعث افزایش قدرت عضلات بدن ، حرکت مفاصل بدن ،حرکت مفاصل مجاور آن ها و کاهش فشار به مفاصل و غضروف ها می شود.

وی اظهار داشت: ورزش های ایزومتریک ضمن کاهش درد در نواحی مفاصل، بیماری های مفاصل زانو، کمر و ناحیه گردن را نیز بهبود بخشیده و باعث کاهش فشار به مفاصل کشکک و ران می شود.

نایب رئیس بانوان هیات پزشکی ورزشی فارس از دیگر فواید ورزش را افزایش تراکم استخوان و جلوگیری از پوکی آن ، بهبود در راه رفتن، ایستادن و انجام فعالیت های روزانه، تأثیر بر سیستم عضلانی و اسکلتی و در نتیجه بهبود عملکرد سایر ارگان های بدن از جمله قلب عنوان کرد.

تمدن افزایش کارایی فرد در سنین جوانی، میانسالی و پیری از جمله تأثیرات ورزش مداوم در رابطه با بیماری های مفصلی عنوان کرد و افزود: تأثیر ورزش بر مفاصل ناحیه ستون فقرات فراوان بوده و ایستادن صحیح را تقویت و فشار بر دیسک و لیگامان های مهره های فقرات و همچنین میزان بیرون زدگی دیسک در ناحیه کمر و بالطبع دردهای ناحیه کمررا کاهش می دهد.

وی به ورزش های مفید برای این عارضه اشاره کرد و تصریح کرد:هنگامی که کار بیشتری از استخوان ها می خواهیم، پاسخ آن ها قوی تر و متراکم تر شدن است. تحمل یا مقاومت در برابر وزن ، یا به طور کلی هر فعالیتی که در مقابله با جاذبه صورت می گیرد، رشد بافت استخوانی جدید را تحریک می کند، استخوان های تحمل کننده وزن بدن عمدتاً در پاها قرار دارند و در فعالیت هایی چون قدم زدن، راه رفتن سریع، فوتبال، بالا رفتن از پله ها مورد استفاده قرار می گیرند. شنا برای روی فرم ماندن کلی بدن مفید است، ولی ربطی به تحمل وزن ندارد و از این رو کمکی به افزایش توده و تراکم استخوان ها نمی کند.

نایب رئیس بانوان هیات پزشکی ورزشی فارس در ادامه عنوان کرد: ورزش های مقاومتی یا ورزش با وزنه یا طناب های مقاومتی می توانند به مراتب مؤثرتر از ورزش وزنه برداری بر استخوان ها باشند. در این ورزش ها عضلات و تاندون ها بر استخوان ها فشار وارد می سازند بدین ترتیب عضلات قوی تر شده، با نیروی بیشتر استخوان ها را به سمت خود می کشند که این خود به تشکیل توده استخوانی کمک می کند.

تمدن نیز تنیس و کوه نوردی را جزو ورزش های مفید دانست و افزود: بهترین زمان برای اینکه استخوان ها را قوی کنیم زمان نوجوانی یعنی ۲۰-۱۰ سالگی می باشد.