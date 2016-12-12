چهار کتاب ایران شناسی عرفانی در لندن رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابهای رمز گشایی مثنوی مولوی به زبان انگلیسی، سلطان العارفین شیخ صفی الدین اردبیلی، زاهد نامه(زندگی و احوالات شیخ زاهد گیلانی) اندیشه های عرفانی و سیر احوالات امام الثقلین شیخ صفی الدین اردبیلی تالیف مهوش السادات علوی با حضور برخی فعالان فرهنگی و هنری و دانشگاهی در لندن رونمایی شد. این مراسم همراه با نی نوازی و خواندن نی نامه مثنوی مولوی و سخنرانی دکتر سید سلمان صفوی به همت کانون توحید لندن برگزار شد.

صفوی برنده جایزه جهانی کتاب سال در معرفی کتاب رمزگشایی مثنوی مولوی گفت: این کتاب تفسیر نوین مثنوی با روش ساختار شناسی و هرمنیوتیک مقدس است و پس از هفتصد سال ساختار دفتر دوم مثنوی را در پرتو روش شناسی جدید کشف کرده است.

این تحقیق اثری اصیل و اجتهادی است و از تقلید و تکرار مکررات بدور است و راه جدیدی را در تفسیر مثتوی معرفی کرده است که فهم مثنوی را روانتر میکند. او گفت در این کتاب نفوذ قرآن در فرم و محتوای مثنوی مولوی با روش علمی تبیین شده است. مقدمه کتاب رمزگشایی مثنوی مولوی را پرفسور نصر استاد دانشگاه جورج واشنگتن نوشته است. وی نوشته است: تالیف این کتاب گامی مهم و کم نظیر در حوزه عرفان شناسی و بالاخص مثنوی شناسی است.