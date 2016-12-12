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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

چهار کتاب ایران شناسی عرفانی در لندن رونمایی شد

چهار کتاب ایران شناسی عرفانی در لندن رونمایی شد

چهار کتاب ایران شناسی عرفانی تالیف مهوش السادات علوی با حضور برخی فعالان فرهنگی و هنری و دانشگاهی در لندن رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابهای رمز گشایی مثنوی مولوی به زبان انگلیسی، سلطان العارفین شیخ صفی الدین اردبیلی، زاهد نامه(زندگی و احوالات شیخ زاهد گیلانی) اندیشه های عرفانی و سیر احوالات امام الثقلین شیخ صفی الدین اردبیلی تالیف مهوش السادات علوی با حضور برخی فعالان فرهنگی و هنری و دانشگاهی در لندن رونمایی شد. این مراسم همراه با نی نوازی و خواندن نی نامه مثنوی مولوی و سخنرانی دکتر سید سلمان صفوی به همت کانون توحید لندن برگزار شد.

صفوی برنده جایزه جهانی کتاب سال در معرفی کتاب رمزگشایی مثنوی مولوی گفت: این کتاب تفسیر نوین مثنوی با روش ساختار شناسی و هرمنیوتیک مقدس است و پس از هفتصد سال ساختار دفتر دوم مثنوی را در پرتو روش شناسی جدید کشف کرده است.

این تحقیق اثری اصیل و اجتهادی است و از تقلید و تکرار مکررات بدور است و راه جدیدی را در تفسیر مثتوی معرفی کرده است که فهم مثنوی را روانتر میکند. او گفت در این کتاب نفوذ قرآن در فرم و محتوای مثنوی مولوی با روش علمی تبیین شده است. مقدمه کتاب رمزگشایی مثنوی مولوی را پرفسور نصر استاد دانشگاه جورج واشنگتن نوشته است. وی نوشته است: تالیف این کتاب گامی مهم و کم نظیر در حوزه عرفان شناسی و بالاخص مثنوی شناسی است.

کد مطلب 3848015

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