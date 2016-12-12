خروج از رکود بدون افزایش کیفیت تولید و رشد صادرات غیرممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان پیش از ظهر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی و مسئولان استان مرکزی با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک، اظهار داشت: تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی در سطح کشور باید به نحوی به کار گرفته شود که افزایش کیفیت تولید، رشد صادرات و درآمد را به دنبال داشته باشد وگرنه از رکود خارج نخواهیم شد.

وی افزود: دولت اقدامات خوبی را در حوزه رفع مشکلات واحدهای صنعتی در کشور آغاز کرده و به این واحدها تسهیلات رونق پرداخت شده اما مهم این است که این تسهیلات در مسیر درست به کار گرفته شود و کشور از رکود بیرون بیاید.

اختلاف نظرها منجر به دو قطبی شدن نشود

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود در رابطه با اختلاف نظرها در مورد برجام، بیان کرد: امروز باید بیش از پیش انسجام داخلی را حفظ کنیم و اگر از دو قطبی شدن پرهیز کنیم، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و از مخالفان و دشمنان نیز کاری در راستای تضعیف ما برنخواهد آمد.

اکبریان با اشاره به قانون رفع موانع تولید خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بسیاری از مواد اشاره شده در قانون رفع موانع تولید اجرایی نشده و یا اشکالاتی در آن وجود دارد، از جمله اینکه باید واگذاری به مردم و خصوصی سازی انجام شود.

وی تصریح کرد: باید به مردم و بخش خصوصی در بستر تولید و سرمایه گذاری بهاد داده و به بخش خصوصی اطمینان و اعتماد شود تا این بخش بتواند حضور موثر خود را در عرصه صنعت و اقتصاد به منصه ظهور برساند.

به بخش خصوصی بها داده شود

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید کوچک و کارهای به بخش خصوصی سپرده شود و ما فقط وظایف کمکی و نظارتی را در امور محوله به بخش خصوصی دنبال کنیم نه اینکه چوب لای چرخ سرمایه گذاران بگذاریم.

اکبریان تصریح کرد: ارزش کار سرمایه گذاران بسیار بالا است و اگر می خواهیم اشتغال رونق گیرد و نرخ بیکاری کاهش یابد باید با این سرمایه گذاران همکاری شود.

وی با اشاره به ضرورت حل مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ نیز گفت: بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چرا که عملکرد آنها بر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیز تاثیرگذار است.

اکبریان با اشاره به حضور دو تن از نمایندگان مجلس استان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعامل و همکاری خوبی در مجمع نمایندگان استان مرکزی برقرار است که از این ظرفیت باید در مسیر پیگیری برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان و رونق مجدد صنعت بهره گیری شود.