ارزیابی اپلیکیشن های ایرانی/ تامین امنیت فضای مجازی با وب فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول لطفی امروز در اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی با تاکید بر اینکه امنیت توسعه وب فارسی باید در ۳ سطح محتوای اینترنت، محتوای شبکه های اجتماعی و نیز کار با ابزارهای ارتباطی (دیوایس) مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بخشی از تهدیداتی که می تواند در این فضا به وجود آید مربوط به خطای کار اپلیکیشن ها است.

وی با تاکید بر اینکه تولید کنندگان این بخش باید قبل از عرضه اپلیکیشن های تولید شده خطای کار این اپلیکیشن ها را اسکن کرده و نسبت به رفع آن اقدام کنند، گفت: معاونت فنی پلیس فضای اطلاعات (فتا) در خصوص ارزیابی امنیتی اپلیکیشن های تولید شده در کشور اقدام می کند.

وی گفت: اما با توجه به اینکه این تولیدات نسبت به امکانات موجود زیادتر است، باید توانمندی های بیشتری را برای تامین امنیت در حوزه نرم افزارهای کاربردی و اپلیکیشن ها به کارگیریم.

لطفی با اشاره به اینکه برآورده ها نشان می دهد که تا قبل از سال ۲۰۳۰ از وب ۳ و وب ۴ عبور کنیم، ادامه داد: بارسیدن به تعریف شهر هوشمند و اینترنت اشیاء آنچه که امنیت فضای مجازی را سبب می شود تولید محتوای بومی و فارسی است.

رئیس مرکز عملیات فرانرم پلیس فتا با اشاره به اینکه ایجاد امنیت در فضای مجازی از جمله وظایف پلیس فتا است، خاطرنشان کرد: از آنجائیکه بهترین متولیان امنیت در توسعه وب، نخبگان جامعه هستند، باید تولید محتوا در این فضا از سوی این نخبگان به صورت بومی و فارسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی: در حوزه محتوای فضای مجازی با چالش های بسیاری روبرو هستیم که جنبه های مختلف وب فارسی را تحت الشعاع قرار می دهد.

لطفی گفت: نداشتن امنیت در حوزه محتوای فضای مجازی موضوع فیلترینگ را رقم زده و این مسئله چالش محتوایی بسیاری را با صرف هزینه های بسیار برای کشور ایجاد کرده است. این در حالی است که می توان با توسعه وب فارسی، امنیت این فضا را تضمین کرد و دیگر نیازی به صرف هزینه های زیاد برای پروژه هایی مانند فیلترینگ نباشد.