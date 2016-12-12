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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

حضورپروفسور الیورلمن درهمایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

حضورپروفسور الیورلمن درهمایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

پروفسور الیور لمن (Oliver Leaman) استاد تاریخ و فلسفه دین دانشگاه کنتاکی آمریکا، به عنوان سخنران در همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم حضور خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور الیور لمن (Oliver Leaman) استاد تاریخ و فلسفه دین دانشگاه کنتاکی آمریکا، به عنوان سخنران در همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم حضور خواهد یافت.

لمن که در بخش روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم حضور خواهد یافت، علاوه بر ارائه سخنرانی، عضو کمیته علمی همایش نیز خواهد بود.  
پروفسور لمن که در سال ۱۹۷۹ از دانشگاه کمبریج فارغ‌التحصیل شده است، دارای آثار متعددی در زمینه تاریخ و  فلسفه دین، اسلام، یهود و ... می‌باشد. این استاد برجسته، یکی از علائق خود را مطالعه دین اسلام دانسته و در همین راستا نیز کتب و مقالاتی منتشر کرده است. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های پروفسور لمن را همکاری در انتشار کتاب «قرآن؛ یک دایره المعارف»   The Qur'an: An Encyclopedia دانست. این کتاب با ۴۶۸ مدخل اصلی و ارجاعی در حدود ۸۰۰ صفحه، توسط ۸ نفر عضو هیئت تحریریه و چهل و سه نویسنده تخصصی در سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر شده است و لمن سر ویراستار این مجموعه عظیم بوده است.

گفتنی است همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم در روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ در دو «بخش روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن» و «قرآن و سلامت» در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت ارسال مقالات خود به سایت www.muslimstudents.ir/research مراجعه کنند.  

کد مطلب 3848023

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