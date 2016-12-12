زیرگذر «شهید لطفی» در انتظار افتتاح/حاشیه ها باز هم دردسر ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح پروژه زیرگذر شهید لطفی شهر رشت که طی یک هفته گذشته برای دومین بار عصر یکشنبه به تعویق افتاد، سبب انعکاس نارضایتی اعضای شورای این شهر در کمیسیون ترافیک شد.

قرارداد ساخت زیرگذر شهید لطفی از خرداد ماه سال ۹۳ با برآورد هزینه شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی شهرداری رشت آغاز شد. با گذشت یک سال و ۹ ماه از آغاز پروژه به گفته معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، تا پایان اسفندماه سال ۹۴ پروژه از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی برخوردار بود.

حال با گذشت تقریبا دو سال و نیم از آغاز احداث، افتتاح این پروژه برای دومین بار پس از اعلام به شهروندان و اصحاب رسانه یک ساعت پیش از افتتاح لغو شد.

عصر روز گذشته پس از اینکه افتتاح پروژه زیرگذر لطفی مجددا به تعویق افتاد، تعدادی از اعضای شورای شهر در کمیسیون ترافیک این شورا به معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت اعتراض کردند و خواستار توضیح شدند.

حواشی باعث محروم شدن شهروندان از مزایای پروژه شده است

در این جلسه، رضا موسوی روزان با اعلام نارضایتی از تعویق در افتتاح پروژه زیرگذر شهید لطفی(ابتدای شهرک شهید رجایی) اظهار کرد: شهروندان نسبت به بهره مندی از پروژه های عمرانی امید دارند و درست نیست که افتتاح یک پروژه برای دو بار به تعویق بیفتد.

وی با اشاره به برخی حواشی که برای افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری به وجود آمده است افزود: تا پایان سال، ۵۰ پروژه عمرانی در شهر آماده افتتاح می شود و درست نیست که به دلیل برخی حواشی مردم از این پروژه ها بهره مند نشوند.

این عضو شورا با تاکید بر رعایت منافع شهروندان از سوی همه دستگاه های اجرایی و مسئولان از فرمانداری و استانداری گفت: نباید مردم را از منافع بهره مندی از پروژه هایی مثل زیرگذر شهید لطفی محروم کرد و حتی یک روز زودتر از موعد نیز افتتاح پروژه سبب ایجاد آرامش و بهره مندی شهروندان می شود.

عضو دیگر شورای شهر رشت نیز با بیان اینکه ایرادات به پروژه اگر علمی و کارشناسی نیست چطور می تواند مانع از افتتاح شود اظهار کرد: حلاوت و شیرینی پروژه زیرگذر شهید لطفی برای ساکنان و کسبه منطقه از بین رفته است.

محمدحسین واثق کارگرنیا افزود: نباید با چنین رویکردهایی سبب ایجاد مشکلات بیشتر برای شهروندان شد.

پروژه از دو هفته پیش آماده بهره برداری است

در پاسخ به این اعتراض ها، معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت با بیان اینکه پروژه از دو هفته پیش آماده بهره برداری است اظهار کرد: ایراداتی که به پروژه گرفته شده است مربوط به زیباسازی است.

فرامرز جمشیدپور افزود: با اینکه معارض های بسیاری با همکاری دستگاه های اجرایی طی ۹ ماه گذشته از پیش روی عملیات عمرانی پروژه برداشته شده است اما متاسفانه با ایراداتی که به آن گرفته شد، افتتاح مجددا به تاخیر افتاد.

وی با بیان اینکه یکی از ایرادات گرفته شده به پروژه، نصب نشدن پمپ های دائمی برای تخلیه آب در سطح زیرین زیرگذر بوده است گفت: با وجود خرید تجهیزات لازم و نصب پمپ های موقت، نصب پمپ های دائمی به دلیل نبود پست برق به تعویق افتاده است در حالی که عملکرد پمپ های موقت خللی در بهره برداری از پروژه به وجود نمی آورد.

با وجود فراز و نشیب هایی که طی هفته گذشته برای افتتاح این پروژه رقم خورده است، بنا بر اعلام روابط عمومی شهرداری رشت، این پروژه ۸.۵ میلیارد تومانی روز سه شنبه همین هفته به بهره برداری می رسد.