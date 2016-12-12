کاشت بذر در ۶ هکتار از مساحت منطقه حفاظت شده «لشکردر» ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، حمید نوروزی از کاشت بذر در مساحتی افزون بر ۶ هکتار از منطقه حفاظت شده «لشکردر» ملایر با مشارکت سازمان های مردم نهاد و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان طی دو روز خبر داد و افزود: بذرهای بادامک و ارژن در منطقه حفاظت شده لشکردر کاشته شد.

نوروزی اظهار کرد: همچنین در مدرسه طبیعت نسیم نیز بذرهای بلوط توسط کودکان و خانواده ها کاشته شد.

وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد بنیاد مهر همدان، رفتگران طبیعت همدان، هستی سازان الوند و حافظان الوند در این طرح با مشارکت مدرسه طبیعت نسیم و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان همدان شرکت کردند.

وی بیان کرد: جنگلانه طرحی مردمی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از آن حمایت می‌کنند و امسال سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر کشور در این طرح شرکت کرده اند.