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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

مسئول دبیرخانه طرح جنگلانه استان همدان خبر داد:

کاشت بذر در ۶ هکتار از مساحت منطقه حفاظت شده «لشکردر» ملایر

کاشت بذر در ۶ هکتار از مساحت منطقه حفاظت شده «لشکردر» ملایر

همدان- مسئول دبیرخانه طرح جنگلانه در استان همدان از کاشت بذر در ۶ هکتار از منطقه حفاظت شده «لشکردر» ملایر با مشارکت سازمان های مردم نهاد و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، حمید نوروزی از کاشت بذر در مساحتی افزون بر ۶ هکتار از منطقه حفاظت شده «لشکردر» ملایر با مشارکت سازمان های مردم نهاد و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان طی دو روز خبر داد و افزود: بذرهای بادامک و ارژن در منطقه حفاظت شده لشکردر کاشته شد.

نوروزی اظهار کرد: همچنین در مدرسه طبیعت نسیم نیز بذرهای بلوط توسط کودکان و خانواده ها کاشته شد.

وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد بنیاد مهر همدان، رفتگران طبیعت همدان، هستی سازان الوند و حافظان الوند در این طرح با مشارکت مدرسه طبیعت نسیم و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان همدان شرکت کردند.

وی بیان کرد: جنگلانه طرحی مردمی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از آن حمایت می‌کنند و امسال سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر کشور در این طرح شرکت کرده اند.

کد مطلب 3848030

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