معرفت بدون داشتن ولایت ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اعوانی صبح دوشنبه در همایش بین‌المللی اهل البیت(ع) و عرفان شیعی در دانشکده الهیات شیراز گفت: دستیابی به عرفان حقیقی تنها با ولایت پذیری کامل امکان پذیر است، زیرا محور دین همواره ولایت بوده است و تمامی ادیان ولی دارند.

اعوانی یاد آور شد: عرفان های ساختگی و نوظهور دور از سایه ولایت شکل گرفته است و در سایه محرومیت از ولایت معرفت شکل نمی گیرد.

وی تاکید کرد: ختم ولایت همه انبیا الهی در ولایت محمدی است.

رئیس انجمن حمایت و فلسفه ایران با بیان اینکه محبت اهل البیت(ع) نجات بخش است اما کافی نیست، گفت: محبت متفاوت از سیر و سلوک است و طی کردن مسیر عرفان نیازمند سیر و سلوک است.