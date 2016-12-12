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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

با حضور در منزل محمد خادم؛

مسئولان فدراسیون کشتی با سکان‌دار پیشین این رشته دیدار کردند

مسئولان فدراسیون کشتی با سکان‌دار پیشین این رشته دیدار کردند

مسئولان فدراسیون کشتی با حضور در منزل سیدمحمد خادم حقیقت با این پیشکسوت کشتی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از مسئولان فدراسیون و چهره های بزرگ و نامدار کشتی ایران همچون ابراهیم جوادی رئیس کمیته پیشکسوتان، سلطانعلی ترخاق مشاور عالی رئیس فدراسیون، علیرضا حیدری رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی، رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی و علی رفوگر دبیر کمیته پیشکسوتان به دیدار سیدمحمد خادم حقیقت رئیس اسبق فدراسیون رفتند.

محمد خادم در حاشیه این دیدار در مورد فضای سالهای گذشته کشتی و نوع مدیریت این رشته، گفت: در زمان ریاست من در فدراسیون، تمام وقت خود را برای کشتی می گذاشتم. شاید حتی چند روز و چند هفته دور از خانواده در کنار کشتی گیران در اردو بودم تا بر تمامی مسائل نظارت و آگاهی داشته باشم.

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز رسول خادم خود را وقف کشتی کرده و تمام وقت خود را برای ورزشکاران گذاشته است. وی در عرصه بین المللی نیز بسیار موفق و تأثیرگذار بوده، به طوری که هم اکنون نمایندگان زیادی در کمیسیون های مختلف اتحادیه جهان از ایران حضور دارند و اوضاع حاکم بر کشتی مناسب است.

سید محمد خادم در مورد مدیریت کشتی دنیا نیز اظهار داشت: به نظرم نناد لالوویچ آگاهی مطلوبی از مسائل روز کشتی دنیا دارد. مدیریت وی نسبت به نفرات قبلی بسیار بهتر بوده و موفقیت های خوبی را نیز کسب کرده است.

رئیس اسبق فدراسیون کشتی در مورد ریاست حیدری در فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی نیز افزود: انتخاب حیدری را به وی تبریک می گویم و معتقدم راه اندازی فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی موفقیت خوبی بود که با حمایت رسول خادم و فدراسیون کشتی ایران انجام پذیرفت. به نظر من حیدری در این پست موفق خواهد بود و آینده خوبی را برای وی متصور هستم.

وی در پایان از حضور مدیران جوان در فدراسیون کشتی بسیار استقبال کرد و گفت: خوشحالم که یکی از اهداف فدراسیون کشتی میدان دادن به جوانان مستعد و آینده دار است.

کد مطلب 3848034

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