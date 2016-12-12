به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از مسئولان فدراسیون و چهره های بزرگ و نامدار کشتی ایران همچون ابراهیم جوادی رئیس کمیته پیشکسوتان، سلطانعلی ترخاق مشاور عالی رئیس فدراسیون، علیرضا حیدری رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی، رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی و علی رفوگر دبیر کمیته پیشکسوتان به دیدار سیدمحمد خادم حقیقت رئیس اسبق فدراسیون رفتند.

محمد خادم در حاشیه این دیدار در مورد فضای سالهای گذشته کشتی و نوع مدیریت این رشته، گفت: در زمان ریاست من در فدراسیون، تمام وقت خود را برای کشتی می گذاشتم. شاید حتی چند روز و چند هفته دور از خانواده در کنار کشتی گیران در اردو بودم تا بر تمامی مسائل نظارت و آگاهی داشته باشم.

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز رسول خادم خود را وقف کشتی کرده و تمام وقت خود را برای ورزشکاران گذاشته است. وی در عرصه بین المللی نیز بسیار موفق و تأثیرگذار بوده، به طوری که هم اکنون نمایندگان زیادی در کمیسیون های مختلف اتحادیه جهان از ایران حضور دارند و اوضاع حاکم بر کشتی مناسب است.

سید محمد خادم در مورد مدیریت کشتی دنیا نیز اظهار داشت: به نظرم نناد لالوویچ آگاهی مطلوبی از مسائل روز کشتی دنیا دارد. مدیریت وی نسبت به نفرات قبلی بسیار بهتر بوده و موفقیت های خوبی را نیز کسب کرده است.

رئیس اسبق فدراسیون کشتی در مورد ریاست حیدری در فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی نیز افزود: انتخاب حیدری را به وی تبریک می گویم و معتقدم راه اندازی فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی موفقیت خوبی بود که با حمایت رسول خادم و فدراسیون کشتی ایران انجام پذیرفت. به نظر من حیدری در این پست موفق خواهد بود و آینده خوبی را برای وی متصور هستم.

وی در پایان از حضور مدیران جوان در فدراسیون کشتی بسیار استقبال کرد و گفت: خوشحالم که یکی از اهداف فدراسیون کشتی میدان دادن به جوانان مستعد و آینده دار است.