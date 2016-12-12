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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

اشتون کارتر:

آمریکا به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از «پیشمرگه» پایبند است

آمریکا به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از «پیشمرگه» پایبند است

وزیر دفاع آمریکا در جریان دیدار با «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که واشنگتن به ارائه حمایت های مالی و تسلیحاتی به نیروهای «پیشمرگه» پایبند خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «اشتون کارتر» وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان دیدار با «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان بر تداوم حمایت های واشنگتن از این اقلیم تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ایالات متحده آمریکا همچنان به تعهدات خود مبنی بر ارائه حمایت های مالی ـ تسلیحاتی از نیروهای «پیشمرگه» وابسته به اقلیم کردستان عراق، پایبند است.

وزیر دفاع آمریکا پیش از سفر به اربیل در بغداد با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دیدار کرده بود.

دفتر «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق پس از دیدار با «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد: طرفین در این دیدار در خصوص روند عملیات آزادسازی موصل و پیروزی های نیروهای عراقی در عرصه نبرد و بازگرداندن ثبات به مناطق آزاد شده به همراه تسلیح و آموزش نیروهای عراقی رایزنی کردند.

نخست وزیر عراق در این دیدار تاکید کرد: نبرد آزادسازی موصل در تمامی محورها روند طبیعی خود را طی می کند و نیروهای ما به حفاظت از شهروندان متعهد هستند. پیروزی بر گروه تروریستی داعش نزدیک است.

کد مطلب 3848039

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