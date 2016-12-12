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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷

نمایشگاه کتاب در ایلام برپا شد

نمایشگاه کتاب در ایلام برپا شد

ایلام-رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایلام از برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب در مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر امیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در این نمایشگاه ۲۵ هزار جلد کتاب در قالب سه هزار و ۵۰۰ عنوان در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. 

وی با اشاره به اینکه موضوعات این کتابها اجتماعی، فرهنگی، تاریخ و ادبیات و  دینی است، افزود: کتابهای این نمایشگاه با ۲۰ درصد تخفیف به بازدید کنندگان ارائه می شود.

وی یادآور شد: به منظور افزایش قدرت بازدید کنندگان این نمایشگاه با ۲۰ درصد تخفیف ارائه می شود و عموم مردم از امروز تا ۱۲ دی می توانند از این نمایشگاه در محل مجتمع فرهنگی - هنری ارشاد بازدید داشته باشند.

امیدی از عموم علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت کرد برای بازدید از این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ به مجتمع فرهنگی، هنری ارشاد مراجعه کنند.

کد مطلب 3848042

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