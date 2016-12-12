زنان نقش مهمی در عرصه خدمات رسانی شهرها ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور علی مدنی پور افزود: خصوصی سازی، عدم تولی‌گری دولت ها به امور عمومی و تبدیل شدن خدمات عمومی به بخش خصوصی به نوعی باعث انحطاط فضاهای عمومی در شهرها شده است و این نوع رویکردها علاقه به مسئله فضای عمومی در شهرها را افزایش داده است.

وی با تشریح گذار جامعه به سوی مردم ادامه داد: زمانی که حل بحران اقتصاد به اولویت اصلی جامعه تبدیل شد و سود سرمایه گذاری به ارائه خدمات ارجحیت پیدا کند؛ در این شرایط اگر بحث فضاهای عمومی جامعه را نوعی خدمت عمومی تلقی کنیم، این فضاها با این دیدگاه دچار مشکل می شوند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه گذر صنایع به خدمات نیز در توجه به فضاهای عمومی شهرها تاثیرگذار بوده اند، بیان کرد: وقتی صنعت زدایی صورت می گیرد و همه چیز جهانی می شود، خدمات بیشتر می شود. اگرچه زنان نقش موثری تری درخدمات داشته و دارند.

وی با بیان اینکه خدماتی شدن بر فضاهای عمومی شهرها تاثیرگذار است، یادآور شد: اگرچه فناوری های جدید مانند اینترنت بر فضاهای تعاملی انسان ها تاثیرگذار است.

پروفسور مدنی پور؛ با تاکید بر اینکه زنان از مهارت های تعاملی بیشتری نسبت به مردان برخودار هستند، گفت: مشکل امروز غرب مردان بی مهارت است که نقشی برای خود در جامعه خدماتی نمی بینند.

وی با تاکید بر اینکه تغییر تکثر جمعیتی بر فضاهای عمومی شهری تاثیر می گذارد، افزود: اینکه این جمعیت متکثر در فضاهای عمومی چگونه با هم جمع شوند. بنابراین یک نکته مهم این است که فضاهای عمومی چگونه آلترناتیو مثبتی ایجاد می کند که آدم ها به حومه نشینی روی نیاورند.

استاد دانشگاه نیوکاسل با تشریح بعد جنسی در فضای شهرسازی تاکید کرد: سه رویکرد بزرگ شهرسازی مدرنیسم، شهرک سازی و شهرگریزی بوده است. وقتی رویکرد تقلیل گرایانه در شهرسازی اعمال می شود، همه چیز در شهرها با تکیه بر تکنولوژی مردانه ساخته می شدند.

وی با اشاره به اینکه فضای عمومی همگانی باید برای حضور همه اقشار جامعه از جمله زنان محیا باشد، ادامه داد: فضاهای عمومی باید با ایجاد چون پیاده روها، نور مناسب و امنیت و کاربردی و غیره زمنیه حضور همه اقشار جامعه را فراهم کرده که این فرایند در شهرسازی حضور ممکن خوانده می شود. مسئله دیگر حضور فعال است که زنان چگونه می توانند دربرنامه ریزی شهری، سیاست گذاری، تصمیم گیری و ساخت و سازهای شهری مداخله داشته باشند و مسئله آخر این است چگونه می توان همه اقشار جامعه از جمله زنان در حضور سمبلیک داشته باشند که باید چگونه درشهرها نمود پیدا کند.