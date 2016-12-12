به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری خارجی با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی عراق و سفرای خارجی برخی کشورها امروز دوشنبه در اتاق بازرگانی کرمانشاه آغاز شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این همایش با اشاره به سابقه ۹۵ ساله اتاق بازرگانی استان بیان کرد: ارائه خدمات مختلف به ۱۰۰۰ عضو ثابت و ۲۰۰۰ عضو غیرثابت از فعالیت های اتاق است.

کیوان کاشفی با اشاره به ارائه خدمات مختلف مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری از سوی اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: ۴۵ درصد از کل صادرات ایران به عراق از مرزهای استان ما انجام می شود.

وی کرمانشاه را استانی معین و کانونی برای صادرات به عراق دانست و افزود: هیچ سرمایه گذار خارجی تاکنون نه در کرمانشاه ورشکست شده و نه از صحنه خارج شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه نیز در این همایش از وجود ۱۰۰۰ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلار در حوزه تولید استان خبر داد و بیان کرد: برخی از تولیدات استان ما در سطح کشور منحصر بفرد است.

نعمت الله حقیقی با اشاره به وجود ۲۰۰۰ طرح صنعتی در استان کرمانشاه افزود: نیمی این تعداد طرح بیش از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه در استان به سرمایه گذاری ۹ میلیارد دلاری در حوزه تولید نیاز داریم، اظهار کرد: ۳ واحد پتروشیمی در استان داریم.

حقیقی با اشاره به وجود ۱۶ واحد آرد با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در استان گفت: ۵۰ درصد از کارخانه های آرد ما خالی است و می توانیم گندم را به صورت واردات موقت تولید کرده و در اختیار عراق قرار دهیم.

وی بیان کرد:طرح پالایشگاه کرمانشاه با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه و ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری از دیگر ظرفیت های استان است.

گفتنی است، در این همایش سفرای کشورهای هندوستان، افغانستان و رایزن بازرگانی پاکستان و جمعی از تجار عراقی نیز حضور یافتند.