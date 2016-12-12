رشد بیماری های پوستی با تشدید آلودگی هوا در اصفهان

مسعود جوانبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آلودگی هوا در اصفهان که چندین سال است با آن درگیر هستیم سبب رشد بیماری های تنفسی، قلبی و عروقی، آلرژیک و بیماری های پوستی و عفونت‌های چشمی می‌شود.

وی اعلام کرد: بیماری های پوستی بیشتر به شکل خارش پوست خود را نشان می‌دهد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی اصفهان اعلام کرد: همچنین در اثر آلودگی هوا بیماری های چشمی خود را در قالب، عفونت‌ها و آلرژی‌های چشمی نشان می‌دهد.

وی گفت: اگر در گذشته توصیه به نیم ساعت ورزش در هوای آزاد می‌شد دیگر این توصیه را پزشکان نمی کنند زیرا با آلوده شدن هوا، اکسیژن کم و نفس کشیدن سخت می‌شود.

جوانبخت بیان داشت: لازم است برای رفع آلودگی هوا مسئولان اقدام جدی انجام دهند به صورتی که در گام اول زاینده رود را از این خشکسالی در بیاورند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی اصفهان اضافه کرد: توصیه ما به شهروندان این است که حتی الامکان از خانه خارج نشوند و در این مدت سبزیجات و میوه‌، مایعات و آب را زیاد مصرف کنید.

وی بیان داشت: لازم است شهروندان از تردد موتورسیکلت‌ها، وسایل نقلیه شخصی کم کنند و مسئولان شهری به جای توسعه بی آر تی، تراموا برقی را جایگزین کنند که ضمن گرفتن فضای کم، امنیت آن بالا است.

جوانبخت اضافه کرد: لازم است که دوچرخه سواری را در شهری مثل اصفهان که هر سال آلودگی هوا تشدید می‌شود، توسعه دهیم.

وی با توصیه بر شست و شوی مکرر صورت در زمان آلودگی هوا، گفت: شهروندان این اقدام را در راستای پیشگیری از عفونت‌های چشمی انجام دهند.