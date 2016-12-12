هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شیر محمدی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان این مطلب اظهار کرد: هیئت مرکزی شورای نگهبان در استان ها در آینده ای نزدیک تشکیل می شود.
وی حفظ آرمان های شهدا را یکی از وظایف شورای نگهبان دانست و افزود: این مجموعه فعالیت پرحجمی را بر عهده دارد.
مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان ادامه داد: مجموعه شورای نگهبان سنگر دفاع از اسلام و انقلاب است.
وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اظهار کرد: طی هفته گذشته، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است.
شیرمحمدی با بیان اینکه انتخابات باعث اقتدار جمهوری اسلامی می شود، گفت: برگزاری انتخابات طمع دشمن را زیاد می کند.
مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان افزود: امید است انتخاباتی برگزار شود که جامعه را به سمت شکوفایی و تعلیم ببرد.
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