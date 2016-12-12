آتش سوزی مرگبار در کاروانسرای متروکه/ حادثه در دست بررسی است

سید جلال ملکی در گفتگو باخبرنگار مهر، درباره جزئیات حادثه اظهار داشت: وقوع حادثه حریق در ساعت ۲۳:۵۶ شب گذشته به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش‌نشانان دو ایستگاه ۳۵ و ۴۷ را به محل حادثه واقع در صالح آباد غربی، شهرک رسالت اعزام کرد.

وی افزود: با حضور آتش‌نشانان در محل مشاهده شد که حریق در یک کاروانسرای قدیمی رخ داده و این محل به انباری برای نگهداری از ظروف چینی، کشاورزی تبدیل شده بود.

ملکی گفت: حریق اتاقی به مساحت حدود ۱۰ متر مربع به وقوع پیوسته بود شعله‌های آتش در حال سرایت به دیگر بخش‌های این کاروانسرا که آتش‌نشانان از چند جهت عملیات خود را آغاز کرده و موفق شدند مدتی بعد آن را مهار و بطور کامل اطفاء کنند.

ملکی اضافه کرد: آتش‌نشانان در حین عملیات با جسم سوخته فردی روبه‌رو شدند که پس از خارج کردن وی مشخص شد این کارگر ۶۵ ساله افغان جان خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، گفت: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل در ساعت ۱:۴۲ به عملیات خود پایان داده و محل را به عوامل انتظامی تحویل دادند.