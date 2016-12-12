محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسمان قم از اوایل وقت سه‌شنبه همراه با افزایش ابر و وزش باد متوسط خواهد بود.

وی با بیان اینکه در روز چهارشنبه هوا کمی ابری، به تدریج همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید است، افزود: در اوایل روز پنجشنبه بارش پراکنده باران را شاهد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان قم گفت: در روز جمعه آسمان همراه با کاهش ابر، کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شرقی و سرعت وزش باد در روز سه‌شنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت و سرعت وزش باد در روز چهارشنبه بین ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت، جهت وزش باد در روز پنجشنبه غربی و سرعت وزش باد بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت، همچنین جهت وزش باد در روز جمعه شمال شرقی و سرعت وزش باد بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

ترابیان عنوان کرد: حداقل دمای هوا در روز سه‌شنبه منهای ۲ و حداکثر دمای هوا ۱۴ درجه، حداقل دمای هوا در روز چهارشنبه منهای ۲ و حداکثر ۱۶ درجه، حداقل دمای هوا در روز پنجشنبه منهای یک و حداکثر دمای هوا ۱۲ درجه، حداقل دمای هوا در روز جمعه منهای سه و حداکثر دمای هوا نیز ۱۳ درجه خواهد بود.