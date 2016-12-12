۵۴۰ فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی استان مرکزی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، احمد حاج دایی افزود: از مجموع ۵۴۰ شغل ایجاد شده، ۳۴۰ مورد با پرداخت ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات، برای معلولان جویای کار فراهم شده است.

وی بیان کرد: طبق تبصره ۱۴ قانون اساسی، یکصد میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال و کارآفرینی جامعه معلولان استان در سال گذشته پرداخت شده که با این میزان تسهیلات برای یک هزار و ۸۰ نفر از افراد تحت پوشش، شغل ایجاد شده است.

حاج دایی مشکل عمده در جامعه معلولان را نامناسب بودن مبلمان شهری برای حضور فیزیکی در اجتماع به خصوص مراکز دولتی دانست و گفت: مبلمان شهری مناسب برای تردد معلولان در سطح استان مرکزی وجود ندارد و لازم است تا در خصوص مناسب سازی محیط شهری برای تردد این قشر برنامه ریزی شود.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان مرکزی افزود: در راستای پیشگیری از معلولیت ها، آزمایشات ژنتیک قبل از ازدواج طی مصوبه مجلس الزامی شده چرا که بیشتر ناتوانی های ذهنی و یا حرکتی منشا ژنتیکی دارند.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به اعتبارات دولتی محدود، تامین وسایل کمک توانپزشکی و کمک توانبخشی هزینه بالایی دارد که می طلبد خیرین و نیکوکاران در زمینه مشارکت کنند.

حاج دایی گفت: هم اکنون ۲۵۰ پزشک با عنوان همیار درمانی و به صورت داوطلبانه، معلولان تحت پوشش بهزیستی استان را ویزیت می کنند.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان مرکزی بیان کرد: حدود ۲۸هزار معلول جسمی حرکتی نابینا و ناشنوا تحت پوشش بهزیستی استان هستند و در کنار آن سالمندان و معتادان بهبود یافته نیز جزو جامعه هدف این سازمان قرار دارند.