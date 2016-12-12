ادبیات ابزاری برای نگاه زیباتر به دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، محمدرضا شمس نویسنده مجموعه داستان «دیوانه و چاه» در آخرین ماه فصل پاییز مهمان کودکان و نوجوانان اهل قلم کرمانی بود.

در این نشست صمیمی اعضای مراکز کانون کرمان داستان «دیوانه و چاه» را با حضور نویسنده اثر، نقد و تحلیل کردند.

شمس با اشاره به این که داستان «دیوانه و چاه» الهامی از یک اتفاق واقعی بود که در دوران نوجوانی برایم رخ داد، گفت: نوشتن یک داستان همانند رسیدن یک میوه است که اگر کامل و رسیده نباشد مخاطب پسند نیست.

وی افزود: تخیل در داستان یک اصل مهم است و در داستان «دیوانه و چاه»، تخیل حرف اول را می‌زند.

نویسنده داستان‌های کودک و نوجوان با بیان این که در تاریخ ادبیات ما از دیوانه‌ای به نام بهلول نام برده شده که بسیار هم عاقل بود، خاطر نشان کرد: این داستان فراجنسیتی است و به مخاطب اجازه می‌دهد که با برداشت شخصی خود دیوانه را در ذهنش شخصیت‌سازی کند.

شمس با اشاره به این که متاسفانه در برهه‌ای از زمان، ادبیات و به طور ویژه ادبیات کودک و نوجوان مسیری را طی کرده که به نصیحت کردن و بیان مستقیم اخلاقیات می‌پردازد، یادآور شد: اگرچه بیان این موارد لازم و ضروری است اما من معتقدم باید با ابزار ادبیات به گونه‌ای زیباتر به دنیا نگاه و مسایل را بیان کرد.

نویسنده «دیوانه و چاه» ادامه داد: در مجموعه داستان «دیوانه و چاه» تلاش شده است که مخاطب با دیدی تازه به دنیا بنگرد.

وی تصریح کرد: همیشه یک حرکت از جایی آغاز می‌شود و در جایی به پایان می‌رسد؛ تلاش انسان‌ها نیز حرکت در مسیر کمال و رسیدن به آن است و در این داستان سعی کردم این مفهوم را به خواننده منتقل کنم.

این نویسنده اذعان داشت: در دنیای امروز بیشتر دچار روزمرگی شده‌ایم و در کتاب‌هایم سعی می‌کنم به مخاطب این پیام داده شود که می‌توان با خلاقیت، از روزمرگی به زندگی متفاوت‌تری دست یافت.

شمس گفت: پیشرفت کشورها در گرو میزان مطالعه افراد آن جامعه است و این شامل کتاب‌های غیر درسی نیز می‌شود اما متاسفانه گاهی پدرها و مادرها از این که فرزندشان کتاب غیر درسی بخواند ابراز نگرانی می‌کنند.

در ادامه اعضای کودک و نوجوان حاضر در این نشست به بیان برداشت و تحلیل خود درباره داستان «دیوانه و چاه» پرداختند.

توصیف های زیبا، پایانِ باز و استفاده از صنعت تکرار از جمله مواردی بود که مخاطبان این داستان درباره آن اتفاق نظر داشتند