  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان:

ادبیات ابزاری برای نگاه زیباتر به دنیاست

ادبیات ابزاری برای نگاه زیباتر به دنیاست

یک نویسنده کودک گفت: ادبیات در دوره‌ای از زمان مسیری را طی کرده که به بیان مستقیم اخلاقیات و نصیحت پرداخته؛ در حالی که می‌توان از ادبیات به عنوان ابزاری برای نگاه زیباتر به دنیا بهره برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، محمدرضا شمس نویسنده مجموعه داستان «دیوانه و چاه» در آخرین ماه فصل پاییز مهمان کودکان و نوجوانان اهل قلم کرمانی بود.

در این نشست صمیمی اعضای مراکز کانون کرمان داستان «دیوانه و چاه» را با حضور نویسنده اثر، نقد و تحلیل کردند.

شمس با اشاره به این که داستان «دیوانه و چاه» الهامی از یک اتفاق واقعی بود که در دوران نوجوانی برایم رخ داد، گفت: نوشتن یک داستان همانند رسیدن یک میوه است که اگر کامل و رسیده نباشد مخاطب پسند نیست.

وی افزود: تخیل در داستان یک اصل مهم است و در داستان «دیوانه و چاه»، تخیل حرف اول را می‌زند.

نویسنده داستان‌های کودک و نوجوان با بیان این که در تاریخ ادبیات ما از دیوانه‌ای به نام بهلول نام برده شده که بسیار هم عاقل بود، خاطر نشان کرد: این داستان فراجنسیتی است و به مخاطب اجازه می‌دهد که با برداشت شخصی خود دیوانه را در ذهنش شخصیت‌سازی کند.

شمس با اشاره به این که متاسفانه در برهه‌ای از زمان، ادبیات و به طور ویژه ادبیات کودک و نوجوان مسیری را طی کرده که به نصیحت کردن و بیان مستقیم اخلاقیات می‌پردازد، یادآور شد: اگرچه بیان این موارد لازم و ضروری است اما من معتقدم باید با ابزار ادبیات به گونه‌ای زیباتر به دنیا نگاه و مسایل را بیان کرد.

نویسنده «دیوانه و چاه» ادامه داد: در مجموعه داستان «دیوانه و چاه» تلاش شده است که مخاطب با دیدی تازه به دنیا بنگرد.

وی تصریح کرد: همیشه یک حرکت از جایی آغاز می‌شود و در جایی به پایان می‌رسد؛ تلاش انسان‌ها نیز حرکت در مسیر کمال و رسیدن به آن است و در این داستان سعی کردم این مفهوم را به خواننده منتقل کنم.

این نویسنده اذعان داشت: در دنیای امروز بیشتر دچار روزمرگی شده‌ایم و در کتاب‌هایم سعی می‌کنم به مخاطب این پیام داده شود که می‌توان با خلاقیت، از روزمرگی به زندگی متفاوت‌تری دست یافت.

شمس گفت: پیشرفت کشورها در گرو میزان مطالعه افراد آن جامعه است و این شامل کتاب‌های غیر درسی نیز می‌شود اما متاسفانه گاهی پدرها و مادرها از این که فرزندشان کتاب غیر درسی بخواند ابراز نگرانی می‌کنند.

در ادامه اعضای کودک و نوجوان حاضر در این نشست به بیان برداشت و تحلیل خود درباره داستان «دیوانه و چاه» پرداختند.

توصیف های زیبا، پایانِ باز و استفاده از صنعت تکرار از جمله مواردی بود که مخاطبان این داستان درباره آن اتفاق نظر داشتند

کد مطلب 3848060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها