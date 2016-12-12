برپایی نمایشگاه «سخن عشق»/ در خوشنویسی همه هنر ایرانیان جمع است

به گزارش خبرنگار مهر، سلحشور هنرمند پیشکسوت خوشنویسی با ۶۲ سال سابقه فعالیت در کتاب نویسی و برپایی نمایشگاه و تدریس هنر خوشنویسی جدیدترین نمایشگاه خود را جمعه ۲۶ آذرماه در گالری ترانه باران برپا می کند.

سلحشور درباره نمایشگاه خود به خبرنگار مهر گفت: من حداقل ۲۱ هزار صفحه کتابت کرده ام و برای همین خوشنویسی برایم بیش از نیم قرن است اولویت اصلی زندگی ام است. در این نمایشگاه ۲۵ اثر را برای نمایش به گالری می برم اما ممکن است هنگام چیدمان نتوانم همه آنها را به نمایش بگذارم.

این خوشنویس در ادامه بیان کرد: همه آثارم به خط نستعلیق است و بیشتر سیاه مشق هایم را به نمایش می گذارم و تعدادی کار چلیپا که همه آنها با رنگ های متنوعی کار شده اند و تذهیب هم در آنها به کار رفته است.

این هنرمند ۸۴ ساله با بیان اینکه این روزها دیگر امکان کارهای اجرایی را ندارد ادامه داد: من سعی می کنم شعر یا قطعه ای را برای نوشتن انتخاب کنم که پیام در آن باشد. برای همین اکثرا سراغ اشعار حافظ و مولوی می روم. برای من پیام داشتن کار مهم است. معتقدم دنیا ما را با سه هنر می شناسد: با فرش، با خوشنویسی و با ادبیات. در خوشنویسی حضور هنر فرش را می توان در تذهیب دید و ادبیات هم که حضور جدی دارد. برای همین در خوشنویسی همه هنر ایرانیان جمع است.

به گفته وی در این نمایشگاه کوچکترین تابلو در ابعاد ۳۰ در ۴۰ سانتیمتر و بزرگترین آن در ابعاد ۱۰۰ در ۵۰ سانتیمتر ارائه می شود. وی گفت: علاوه بر آثاری که بر اساس اشعار کار کردم یک اثر با نام «آیة الکرسی» نیز در این نمایشگاه دارم و بزرگترین اثری که ارائه می دهم هم با ورق طلا کار شده است.

وی افزود: کوچکترین تابلو در این نمایشگاه ۳۰ در ۴۰ سانتیمتر و بزرگترین آن تابلو «آیة الکرسی» در اندازه ۱۰۰ در ۴۰ سانتیمتر است و تابلوی دیگر ۱۰۰ در ۵۰ سانتیمتر است با مضمون «در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز/چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود» که با ورق طلا کار شده است.

نمایشگاه خوشنویسی «سخن عشق» ۲۶ آذرماه در گالری ترانه باران افتتاح و تا ۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی درباره اینکه در این سال ها به سمت نقاشی خط گرایش پیدا نکرده است نیز اظهار کرد: در قدیم سیاه مشق همین خط های تزئینی بود که به نوعی امروز نقاشی خط حسابشان می کنیم. البته سیاه مشق تقریبا قابل خواندن است اما نقاشی خط کمتر خوانده می شود. این را هم بگویم که کسی که نقاشی خط کار می کند باید حتما ممتاز انجمن خوشنویسان را داشته باشد تا در کارش موفق شود.

این خوشنویس که شاهنامه فردوسی را کتابت کرده است در پایان گفت: ما دارای فرهنگ کهنی هستیم که امروزه در عالم هنر کمتر روی آن تمرکز داریم و جا دارد بیشتر به این بخش بپردازیم.

محمد سلحشور خوشنویسی را نزد استاد حسن زرین خط شروع کرد و سپس از محضر استاد سید حسین میرخانی و استاد علی اکبر کاوه سود جست.

وی کتابت دیوانهای شعری نظیر دیوان رباعیات خیام، باباطاهر عریان و حافظ را انجام داده است. مـحـمــد سـلـحـشور کـه درسـال ۱۳۶۴ دکترای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده تا امروز آثارش را در نـمـایـشـگـاه هـای مـتـعـددی در فـرانـسه، انـگـلـسـتـان، پـاکـسـتـان، هـنـدوستان، کویت، الجزایر و امارات و… به نمایش گذاشته و بارها مورد تقدیر مراکز هنری قــرارگــرفـتــه اسـت.

وی در سال ۱۳۳۳ خوشنویسی کتاب های درسی دوم و سوم دبستان و سال ۱۳۶۲ خوشنویسی کتاب های سوم و چهارم دبیرستان ادامه داد و در این مسیر حتی ۳۰ کتاب درسی کشور افغانستان را نیز نوشت.

نمایشگاه خوشنویسی «سخن عشق» ۲۶ آذرماه در گالری ترانه باران افتتاح و تا ۵ دی ماه ادامه دارد.