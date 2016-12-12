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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل:

شیوه‌های جایگزین نمک‌پاشی در اردبیل مطالعه می‌شود

شیوه‌های جایگزین نمک‌پاشی در اردبیل مطالعه می‌شود

اردبیل – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از بررسی و مطالعه شیوه‌های جایگزین نمک‌پاشی در جاده ها طی بارش برف در استان خبر داد.

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در وضعیت فعلی نمک‌پاشی یکی از مهم‌ترین شیوه‌های ایمن‌سازی جاده‌ها در فصل زمستان و ایام یخبندان است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نمک‌پاشی به اسفالت جاده لطمه وارد می‌سازد یا نه، اضافه کرد: نمک نه تنها به آسفالت لطمه می‌زند بلکه به جسم جاده نیز آسیب وارد می‌سازد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان متذکر شد: برای تعدیل معایب نمک‌پاشی، راهداری همواره با مخلوط کردن نمک با ماسه نسبت به نمک‌پاشی اقدام می‌کند.

رحمتی تأکید کرد: این طرح موجب می‌شود تا هم به لحاظ ایمنی نیاز لازم رفع شده و هم حجم زیای از نمک به سطح جاده ریخته نشود.

وی افزود: نمک آب شده ممکن است منابع آبی زیرزمینی را نیز متأثر سازد اما با تعدیل آن با ماسه تلاش می‌شود میزان اندکی از نمک روی سطح آسفالت ریخته شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: در حال حاضر طرح‌های جایگزینی برای استان‌های سردسیر کشور در دست مطالعه است که بتواند به جای نمک‌پاشی مورد استفاده قرار گیرد.

رحمتی ابراز امیدواری کرد نتیجه این مطالعات به فرجام مطلوب رسیده و بتوان طرح‌های جایگزین نمک‌پاشی را در محورهای مواصلاتی استان اردبیل که یک استان سردسیر است استفاده کرد.

کد مطلب 3848063
محمد میرزایی ناطق

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