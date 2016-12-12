آذربایجان غربی چهارراه وحدت اقوام و ادیان/ جشن های وحدت آغاز شد

خبرگزاری مهر- گروه استانها، آذربایجان غربی در بین استانهای کشور نماد وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف است، نمادی از وحدت غیورمردان و شیرزنان شیعه و سنی، آشوری و ارمنی در ایران اسلامی که سالهای طولانی با صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و امروز در میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) شاهد برگزاری جشن های بزرگ، پخش شیرینی و برگزاری مولودی خوانی در استان هستیم.

وحدت و همدلی موجود بین مردمان غیور و انقلابی این استان همیشه خاری بر چشم دشمنان بوده، بطوریکه هنوز هم دشمنان با ترفندهای مختلف سعی در ایجاد تفرقه بین مردم آذربایجان غربی داشته اما مردمان این دیار به تبعیت از رهبر کبیر انقلاب، وحدت را سرلوحه خود قرار داده اند.

حوادثی مانند غائله نقده، پیرانشهر، مهاباد و تحرک کومله و دموکرات ها در ارومیه طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس از جمله لحظات بحرانی در استان بود که گروهک های ضد انقلاب در صدد سو استفاده از این تنوع قومی و مذهبی برای ایجاد تفرقه بودند که با هوشیاری مردم و مسئولان و چنگ زدن آنها به حبل الله توفیق نیافتند.

آذربایجان غربی ۱۲ هزار شهید تقدیم دفاع از ارزشهای اسلامی و حفظ تمامیت ارضی ایران اسلامی کرد که رشادت و دلاورمردی های شهدای اهل سنت و ارمنی استان مثال زدنی بوده بطوریکه این شهیدان خود با شهادت شان بزرگترین نشانه اتحاد و همبستگی بین پیروان ادیان و مذاهب در استان هستند.

برگزاری جشن های باشکوه هفته وحدت در سراسر آذربایجان غربی

جمعیت آذربایجان غربی به ویژه در جنوب این استان همانند چند استان دیگر کشور تلفیقی از مردم شیعه و سنی بوده که همه ساله با شور و شوق فراوان به استقبال هفته وحدت رفته و برگزاری جشن های ویژه هفته وحدت با حضور برادران اهل سنت و شیعه درکنار هم بار دیگر وحدت و یکپارچگی مسلمان را به تصویر می کشد.

امروزه محور بحث بیشتر سخنرانی ها و مراسم های مولودی خوانی بیان ویژگیهای شخصیتی و ایمانی پیامبر (ص) است و بر این نکته تاکید می شود که حب پیامبر (ص) بدون پیروی کردن از دستورات ایشان معنا و مفهومی ندارد.

آنچه مراسم ماه مولود به ویژه هفته وحدت را رنگ و بوی خاصی می بخشد، وحدت مردم این مناطق بنا به توصیه بزرگان دینی، علما و روحانیون و مقام معظم رهبری برای رسیدن به سر منزل مقصود است که باعث شده مردم این مناطق فارغ از زبان و مذهب با همدلی درکنار هم زندگی کنند.

آیین های هفته وحدت امسال با حضور پرشور و مثال زدنی مردم در سراسر استان آغاز شده که هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی نسبت به سال های قبل از جلوه و شکوه بیشتر برخوردار بود، شور و عشق مردم نسبت به پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و مشارکت گسترده آنان برای اعلام مراتب عشق و اخلاص نشان می دهد که مردم آذربایجان غربی از صمیم قلب به اسلام و قرآن و پیامبر گرامی عشق می ورزند و اتحاد و اتفاق آنها برای دفاع از کیان اسلام و انقلاب اسلامی در بالاترین حد ممکن قرار دارد.

وحدت شیعه و سنی سدی محکم در مقابل نفوذ دشمنان اسلام

مردمان شیعه و سنی ضمن اینکه حافظ عقاید خودشان هستند و با اینکه بر روی یکسری از مسائل دیدگاه خاص خودشان را دارند ولی در نهایت همگی مسلمان هستند و دارای یک خدای واحد هستند و قرآن کریم را به عنوان آخرین کتاب آسمانی قبول دارند و با حفظ عقاید خود و با وحدتی که با همدیگر دارند در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی می کنند و به آنها اجازه تفرقه افکنی در بین مسلمانان را نمی دهند.

نمونه ای از این وحدت و یکپارچگی و ایستادگی مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام در جریان پیروزی انقلاب اسلامی ایران مشاهده شده است و امنیتی که الان در جامعه اسلامی ایران حکم فرماست در سایه وحدت مردم مسلمان این جامعه اسلامی است.

با توجه به اینکه در ایران اقلیتهای گوناگونی زندگی می کنندتمامی مردم با هر اعتقادی که دارند با یکدیگر دست برادری داده اند و با اتحادی که داشتند و با ریخته شدن خون شهیدان درخت انقلاب را آبیاری کردند. وحدت مردم ایران در سایه ولایت فقیه و رهبری حضرت امام خمینی(ره) بود که باعث شدند تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه بی نتیجه بماند و با شکست روبرو شوند.

آذربایجان غربی رنگین کمان اقوام شهرت دارد و مردمانی از انواع و اقسام آیین و مذهب ترک، کرد، مسیحی، زرتشتی و ... برابرانه و برادرانه در کنار هم زندگی می کنند و بنا به اظهارات بزرگان و علماء دینی مسئله وحدت شیعه و سنی در استان ما زبانزد خاص و عام است.

اتحاد بالاتر با پرهیز از توهین به عقاید همدیگر میسر می شود

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه طی پیامی به مناسبت آغاز هفته وحدت، همه مردم استان اعم از ترک، کرد، شیعه و سنی را به خودداری از شعارهای افراطی و توهین به عقاید همدیگر فراخواند.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی آورده است آذربایجان غربی رنگارنگی از قومیت‌ها و مذاهب و حتی ادیان الهی را در خود جای داده است و تا امروز پیروان ادیان و مذاهب گوناگون بدون در نظر گرفتن اختلاف ها و با نهایت صمیمیت در کنار هم زیسته‌اند و اتحاد و همبستگی را معنا کرده‌اند.

در ادامه این پیام آمده است: اینک باید هوشیار باشیم زیرا در شرایط حساس بین المللی قرار داریم و نباید حیله‌های دشمنان کارگر بیافتد و دست‌های پلید شیطان بزرگ که از آستین عده‌ای بیرون زده است، صف های متحد ملت ایران و به خصوص ملت مسلمان را به هم بزند و تفرقه ایجاد کند.

بر اساس این پیام، ولادت مسعود پیغمبر مهر و رحمت، حضرت ختمی مرتبت (ص) همچون وجود نازنین آن حضرت فرصت مغتنمی است تا فرقه های مختلف اسلامی به دور از اختلاف ها راه اشتراک در پیش بگیرند و سعادت دنیا و آخرت را قرین راه سازند.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی افزوده است: وحدت اسلامی یک راه عملی لازم دارد زیرا هیچ هدفی بدون مجاهدت و تلاش تحقق پیدا نمی‌کند و وقتی‌ ما به راه‌های عملی برای این مقصود فکر می‌کنیم یعنی با تمام وجود می‌خواهیم در مسیر اتحاد اسلامی حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه تمسک به وجود نازنین رسول عظیم الشان می‌تواند مسیر را برای رسیدن به اهداف والای اتحاد اسلامی هموار کند، آورده است: یکی از بهترین و بزرگ‌ترین‌ عوامل اشتراک مسلمانان، شخصیت عظیم الشان عالم خلقت یعنی وجود مبارک پیامبر اعظم و مرکزیت این بزرگوار برای عواطف و عقاید عامه مسلمانان است؛ در بین حقایق و معارف اسلامی چیزی که به این صورت مورد توافق آراء و عقاید و نیز عواطف همه‌ مسلمانان باشد، شاید نداشته باشیم یا خیلی نادر باشد.

حجت الاسلام قریشی در ادامه پیام خود آورده است: امروز وحدت مسلمانان با صداهای دلخراش قومیت‌گرایی یا تفرقه‌های مذهب دچار آسیب جدی شده است و شعارهای انحرافی در قالب تبختر قومی و مذهبی باعث شده است تا فاصله مسلمانان بیش از پیش شود؛ البته قرار نیست در سایه وحدت اسلامی هیچ شیعه‌ای سنی یا هیچ سنی شیعه شود بلکه هدف آن است که مسلمانان در غم و شادی هم شریک باشند و بر سر مسائل حیاتی جهان اسلام ایستادگی کنند.

در ادامه پیام امام جمعه ارومیه آمده است: اگر بتوانیم با تلاش نخبگان جهان اسلام در سرزمین های مختلف قاطبه مسلمانان را متوجه ترفندهای دشمنان کنیم و خطر انشقاق اسلامی را به آنان یادآور شویم، خواهیم توانست مسیر وحدت اسلامی را هموارتر کنیم.

امروز، مهم ترین نیاز دنیای اسلام، وحدت و همدلی است

استاندار آذربایجان غربی نیز با صدور پیامی ضمن تبریک هفته وحدت آورده است، نامگذاری ۱۲ الی ۱۷ ربیع الاول به نام هفته وحدت که برخواسته از اندیشه بلند و تفکر آزاداندیشی و وحدت آفرین حضرت امام (ره) است تجلی اتحاد و وحدت دشمن شکن امت اسلام در برابر استکبار و در حقیقت خنثی کننده توطئه های نفاق افکنانه آنان است، در این هفته است که روح اخوت اسلامی درپیکره اجتماع، بیش از پیش زنده می شود.

قربانعلی سعادت در این پیام افزوده است، در این برهه تاریخی و بویژه با ظهور جریان های تکفیری و سلفی و در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه " امروز، مهم ترین نیاز دنیای اسلام، وحدت و همدلی است" ما مسلمانان باید با تحکیم میثاق ها و استوارتر نمودن پیمان ها، در کنار یکدیگر و در یک راه و به سوی یک هدف که همانا وحدت و مقابله با نفوذ و دخالت اجانب در مقدراتمان است حرکت نماییم. بی تردید تکیه بر همین وحدت و همدلی رمز ماندگار حرکت در مسیر تعالی، ترقی، پیشرفت و شکوفایی است و همه ما باید قدردان این نعمت الهی که در میان اقوام و ادیان و مردمان استانمان نیز وجود دارد باشیم.

بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فاصله میان ۱۲ ریع الاول که سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص) بنا به روایات اصل سنت است تا ۱۷ ربیع الاول که تاریخ ولادت رسول الله بنا بر روایات علمای شیعه را بعنوان هفته وحدت نامگذاری کرده اند.