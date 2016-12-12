روایت رهبرانقلاب از نامگذاری هفته وحدت توسط ایشان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمی با موضوع «پایهگذاری هفته وحدت در روزهای تبعید به ایرانشهر توسط رهبر انقلاب» در پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir منتشر شده است که در بالا قابل دریافت است.
در بخشی از این فیلم به روایت رهبر انقلاب آمده است: «برادران ما، بزرگان نهضت، بزرگان مبارزهی انقلابی در آن روز -که هنوز خبری از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی نبود- در جهت وحدت شیعه و سنی تلاش میکردند. من خودم در بلوچستان تبعید بودم. از آن زمان تا حالا با علمای سنیِ حنفیِ شهرهای بلوچستان -ایرانشهر و چابهار و سراوان و زاهدان- با آنهائی که بحمدالله زنده هستند، رفیقیم، نزدیکیم، صمیمی هستیم. من آنجا تبعیدی بودم، دستگاهها نمیخواستند بگذارند تلاشی از سوی ما انجام بگیرد؛ اما در عین حال ما گفتیم بیائید کاری کنیم که یک نشانهای از اتحاد شیعه و سنی را در این شهر نشان بدهیم؛ که این مسئلهی هفتهی وحدت -ولادت نبی اکرم در دوازدهم ربیعالاول به روایت اهل سنت، و در هفدهم ربیعالاول به روایت شیعه- آن روز به ذهن ما رسید و در ایرانشهر آن را عمل کردیم؛ یعنی از دوازدهم تا هفدهم جشن گرفتیم. این یک فکر عمیقی بوده است، مال امروز و دیروز نیست.» بیانات در اجتماع مردم پاوه ۱۳۹۰/۷/۲۵
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