به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵، آیین نکوداشت مقام علمی، اخلاقی و دینی ادیب فرزانه دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی نویسنده و شاعر پرآوازه ایران، مترجم قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه چهارشنبه ۲۴ آذرماه ساعت ۱۵ از سوی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۵ در محل فرهنگ‌سرای فردوس برگزار می‌شود.

مراسم «طلوع ماندگار» به منظور پاسداشت تلاش‌های ارزنده ادبی، فرهنگی و دینی استاد سیدعلی موسوی گرمارودی برگزار می‌شود که با استفاده از توان علمی و قریحه شاعری در راه ترویج مکتب اهل بیت(ع) و پاسداشت ارزش‌های اخلاقی و نظام اسلامی نقش مهمی داشته‌اند.

این مراسم با حضور و سخنرانی حسین علیزاده (داور بهترین ترجمه‌های قرآن کریم)، حجت‌الاسلام محمدعلی مهدوی‌راد (قرآن‌پروژه)، حجت‌الاسلام محمدعلی کوشا (پژوهشگر و مترجم قرآن)، مهندس مهدی چمران، عبدالحسین مختاباد، احمد مسجدجامعی (رییس و اعضای شورای شهر تهران)، حضرت آیت‌الله سیدجمال‌الدین دین‌پرور (رییس بنیاد نهج البلاغه)، اکبر ایرانی (رییس نشر میراث مکتوب)، لطف‌الله ساغروانی (رییس انتشارات هرمس)، محسن چینی‌فروشان (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، بهاءالدین خرمشانی (مترجم، نویسنده و قرآن پژوه) و شاعرانی همچون علی بهمنی، عبدالجبار کاکایی، افشین اعلا و رضا اسماعیلی و اجرای مجید یراق بافان همراه خواهد بود.

در مورد استاد سیدعلی موسوی گرمارودی می‌توان گفت؛ این نویسنده و شاعر آیینی پرآوازه ایران، از دهه چهل اشعار مختلفی را منتشر کرده و همچنین در کارنامه خود ترجمه قرآن مجید، صحیفه سجادیه و نهج‌البلاغه را نیز دارد.

دکتر گرمارودی در سال ۱۳۹۰ نیز از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به عنوان یکی از مفاخر ایران‌زمین شناخته شد و به همین مناسبت مراسمی هم برپا و نشان زرین انجمن نیز به وی اهدا شد.

فرهنگ‌سرای فردوس در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمی واقع شده است.