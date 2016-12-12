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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین:

المان ۲ برادر شهید در قزوین احداث می شود

المان ۲ برادر شهید در قزوین احداث می شود

قزوین- رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: بزودی کار اجرایی احداث المان شهیدان حسن پور و محوطه سازی، بهسازی و اصلاح هندسی میدان با اعتباری بالغ بر ۵۳۴ میلیون تومان آغاز می‌شود.

حسین غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی برای اجرایی شدن المان شهیدان حسن پور که با حضور مدیرعامل سازمان زیبا سازی، خدمات طراحی، شهردار منطقه۲ و نماینده مشاور برگزار شده است، گفت: یکسری مشکلات و موانع اجرایی در ادامه کار وجود داشت که در جلسه، شرح وظایف دستگاههای متولی مشخص و به سازمانهای زیباسازی و حمل و نقل و ترافیک تأکید شد که بزودی کار اجرایی را آغاز کنند.

غیاثوند خاطرنشان کرد: میدان شهیدان حسن پور تنها میدانی است که در منطقه دو شهری و در محدوده کمتر توسعه یافته برای کمک به رونق و توسعه این بافت شهری احداث می‌شود.

وی افزود: بالغ بر ۵۳۴ میلیون تومان اعتبار برای اصلاح هندسی، اصلاح میدان، بهسازی و پیرایش آن براساس معانی و مفاهیم مربوط به دفاع مقدس و منش و سیره زندگی شهیدان حسن پور در لایحه بودجه سال جاری اعتبار گذاشته شده است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر یادآورشد: با اصلاحات هندسی که در این میدان صورت می‌پذیرد، بخشی از بار ترافیکی محل کاهش داده خواهد شد.
 

کد مطلب 3848070

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