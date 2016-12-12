رشد صنعت و سرمایه گذاری نیازمند اصلاح قوانین دست و پاگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی پیش از ظهر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی و مسئولان استان مرکزی با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک، اظهار داشت: استان مرکزی دارای قابلیت های بسیار زیادی در حوزه صنعت است و ظرفیت تولید ۹۰ درصد محصولات مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی در این استان وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر در تمام استان، واحدهای صنعتی با مشکل روبرو هستند و تقاضا داریم مشکلات آن ها به صورت جامع بررسی و ارزیابی شود و اگر نواقصی به ویژه در قانون وجود دارد، کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رفع این نواقص اقدام کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: برخی از مشکلات حوزه صنعت در استان مرکزی ریشه ای هستند از جمله اینکه خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی در استان به بدترین شکل ممکن اجرا شده و کمیسیون صنایع و معادن و وزارت صنعت و معدن باید در این رابطه چاره اندیشی کنند تا این صنایعی که به طور نادرست خصوصی شده اند به اهل آن بازگردانده شود.

مقدسی خاطرنشان ساخت: سیستم بانکی نیز باید فعالیت های بیشتری در حوزه حمایت و همکاری با واحدهای صنعتی در مسیر رفع مشکلات موجود آنها انجام دهد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر در خوش بینانه ترین وضعیت، تنها ۴۵درصد از ظرفیت صنایع استان مرکزی فعال است و این مساله نیاز به یک چاره اندیشی اصولی و اقدام موثر دارد

وی افزود: امروز وظیفه داریم به طور قاطع در مقابل کسانی که می خواهند محصولاتی که توان تولید آن در داخل وجود دارد را به کشور وارد کنند، بایستیم و نگذاریم توانمندی های تولید داخلی نادیده گرفته شود.

مقدسی ادامه داد: استان مرکزی بستر مناسب برای سرمایه گذاری دارد و با وجود مشکلات و موانع موجود، شرایط در این استان برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فراهم است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دستگاه ها و وزارتخانه ها باید قوانین حوزه تولید را به درستی اجرا کنند و کمیسیون صنایع و معادن نیز به عنوان ناظر بر اجرای قوانین، نظارت دقیقی بر اجرا داشته باشد و از سوی دیگر آن دسته از قوانین که دست و پاگیر و مانع از رونق تولید و رشد سرمایه گذاری هستند باید اصلاح و بازنگری شوند.

وی خاطرنشان ساخت: هم اکنون صنایع استان به رغم تمام مشکلاتی که وجود دارد، اعلام آمادگی کرده اند تا نقش فعالی را در صنعت کشور ایفا کنند بنابراین باید از آنها حمایت و موانع سر راه آنها برداشته شود.