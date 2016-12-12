انجمن یونیمای عروسکی جهان در تبریز افتتاح می شود

علی برنون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یونیما انجمن تئاتر عروسکی است که در هر کشور نماینده دارد و نماینده کشورها موظف به حفظ تئاترهای عروسکی و حمایت از گروه های نمایشی عروسکی هستند.

وی ادامه داد: تئاتر عروسکی در ایران یونیما مبارک نام دارد و محمد رضا اردلان رئیس این انجمن در کشور است که با مذاکره و پیگیری افتتاح انجمن یونیما در تبریز با رئیس یونیما دنیا و کشور ایران توانستیم مجوز تشکیل این انجمن را دریافت کنیم و پس از طی مراحل اداری در روزهای آینده در شهر اولین ها افتتاح می شود.

این کارگردان تبریزی افزود: امیدواریم با تشکیل انجمن یونیما در تبریز سالن اختصاصی برای انجمن نمایش تبریز اختصاص دهیم تا فرزندان این شهر رویاهای فانتزی خود را در آن سالن تماشا کنند.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی کودکان از دوره کودکی با نمایش عروسکی، تئاتر، کتاب خواندن و مباحث فرهنگی گفت: در هر جامعه ای که کودکان از سنین پایین با حوزه فرهنگ و هنر آشنا شوند، موجب می شود تا آن جامعه در آینده با مشکلات فرهنگی مواجه نشود.

برنون در بخش پایانی سخنان خود از تشکیل گروه نمایش عروسکی میکا در شمالغرب کشور خبر داد و افزود: این گروه با نمایش «هامی یاتیب جیتدان اویاق» فعالیت هنری خود را به صورت حرفه آغاز کرد و هدف آن از اجراهای نمایشی پرکردن خلاء ها و جای خالی نمایش عروسکی به عنوان یک شاخه مهم تئاتر است.