تحصیل ۴۰ درصد دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی البرز در گروه صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، سید صاحب سادات حسینی با اشاره به تحصیل ۴۰ درصد از دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان البرز در گروه آموزشی صنعت گفت: با توجه به اینکه استان البرز از قطب‌های صنعتی و کشاورزی کشور محسوب می‌شود، اکثر دانشجویان این استان پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار می‌شوند.

وی افزود: این واحد دانشگاهی به صورت دوره‌ای اردو و تورهای صنعتی برای آشنایی دانشجویان با مراکز صنعتی برگزار می کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی البرز تاکید کرد: این واحد دانشگاهی دارای ۱۸ دفتر کارآفرینی فعال و یک مرکز رشد است.

سادات حسینی با تاکید بر لزوم تدوین رشته‌های مرتبط با صنعت هر استان، گفت: عقد تفاهم نامه میان سازمان صنایع و معادن، اتاق بازرگانی، اصناف، سازمان‌های نظام مهندسی برای گذراندن دوره‌های مقطع دار و تکمیلی بین سطوح تحصیلی علمی کاربردی می‌تواند نقش به سزایی در اشتغال‌زایی فارغ التحصیلان این دانشگاه داشته باشد.