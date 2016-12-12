سردار فضلی انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی، انتصاب سردار غیب پرور را به ریاست سازمان بسیج مستضعفین تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«برادر ارجمند سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب پرور

سلام علیکم

توفیق الهی برای حضرتعالی فراهم شد تا با انتخاب و انتصاب نایب امام زمان (عج) و فرمانده معظم کل قوا، ردای خادمی همه ی بسیجیان را به عنوان رییس سازمان بسیج مستضعفین بر تن نمایید.

بی شک اخلاص و تجارب شما در پاسداری از انقلاب اسلامی و خدمت به بسیجیان در مسئولیت های گذشته سبب خواهد شد تا ان شاء الله اوامر مورد انتظار مولایمان را درباره بسیج اجرایی نمایید.

ضمن ادای شکر به درگاه باری تعالی، این توفیق خدمت به شجره طیبه بسیج را به شما برادر گرامی تبریک و تهنیت عرض نموده و از خدای متعال موفقیت روزافزون شما را در اجرای فرامین مقام معظم ولایت، مبارزه با کفر و استکبار، ادامه راه شهیدان، زمینه سازی ظهور و اعتلای کلمه «الله» مسئلت دارم.

به نمایندگی از خیل بسیجیان و همکارانتان در سازمان بسیج مستضعفین، بر اساس عهد الهی که با ولایت بسته ایم، سربازی ولایت را با فرهنگ بسیجی و تحت فرماندهی جنابعالی اعلام می نماییم.»