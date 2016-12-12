وجود ۲ میلیون تن ذخیره معدنی سلستین در سرخه/ خام فروشی متوقف شود



محمد رضا خباز پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از معدن سلستین سرخه به همراه فرماندار و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب که امروزه خام فروشی علاوه بر اینکه برای کشور صرفه اقتصادی نخواهد داشت، تاکید کرد: این امر فرصت ایجاد اشتغال را نیز ازبین خواهد برد.

وی با اشاره به اینکه طبق گزارش سازمان های صنعتی بین المللی کل ذخیره سلستین دنیا در حدود هفت میلیون تن اعلام شده است، گفت: از این مقدار بیش از دو میلیون تن در محدوده معدنی افتر شهرستان سرخه قرار دارد و این مهم ضرورت آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز برای جلوگیری از خام فروشی این مواد صنعتی کمیاب را بیش از بیش نمایان می سازد.

استاندار سمنان با ابراز اینکه در حال حاضر این ماده معدنی به صورت خام تنها ۷۰ دلار به ازای هر تن به فروش میرسد، گفت: با فرآهم کردن زیرساخت ها برای رفع مشکلات آب و زمین برای احداث کارخانه سلستین در این منطقه و فرآوری این محصول ارزشمند ارزش اقتصادی آن به ۱۰۰ برابر افزایش خواهد یافت.

خباز با اشاره به بازدید میدانی صورت گرفته از این معدن گفت: با بازدید به عمل آمده زیرساخت های اولیه از قبیل آب و زمین با حضور سرمایه گذار مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پیشنهاد های اولیه برای رفع مشکلات به سرمایه گذار داده شد و تصمیمات نهایی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و مصوب خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که امروزه در منطقه های کویری استان سمنان اعطای تسهیلات راهکار اصلی و راهگشایی نخواهد بود افزود: تامین آب برای صاحبان صنایع و معادن کویری استان بیش از تسهیلات در ارتقاء و پیشرفت صنعت و تولیدات داخلی تاثیرگذار خواهد بود که در زمینه تامین آب معدن سلستین نیز تصمیمات مورد نیاز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گرفته خواهد شد.

استاندار سمنان با بیان اینکه رسیدن به مرحله نهایی فرآوری این محصول ارزشمند نیازمند تامین ۱۰۰ لیتر آب در ثانیه است که در صورت تامین این مهم و با فرآوری سلستین ارزش این‌ماده معدنی به ۱۰۰ برابر افزایش خواهد یافت.

خباز در بخش دیگری از سخنان خود به این مطلب نیز اشاره داشت که افق نهایی برای رونق تولیدات و صنایع در مناطق کویری تامین آب است که امروزه به یک محصول استراتژیک تبدیل شده و تصریح کرد: برای راه اندازی کارخانه سلستین در این منطقه در فاز بندی های متعدد میزان آب مورد نیاز این کارخانه تامین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این کارخانه با هدف فرآوری سلستین و تولید کربنات استرانسیوم با ظرفیت تولید ۲۰۰هزار تن در سال برای دو هزار نفر اشتغال زایی خواهد داشت.

مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به اختصاص زمینی به مساحت ۱۰۰هکتار برای ایجاد کارخانه سیلیستین سرخه، گفت: این کارخانه با سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریال و ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش در صورت تامین زیرساخت های لازم در سرخه احداث و راه اندازی خواهد شد.