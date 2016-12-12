تعطیلی ۱۰ کارگاه ساختمانی و صنعتی در شهرهای خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، سید نور محمدپور اظهار کرد: این اداره کل به منظور گسترش فرهنگ ایمنی و ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های بزرگ و ساختمانی و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در این باره، اقدام به انجام بازرسی های موثر و یورشی از کارگاه های بزرگ و ساختمانی کرده است.

وی گفت: بازرسان کار این اداره کل در یک ماه اخیر و طبق برنامه اعلامی از سوی وزارت متبوع به ویژه در روزهای سه شنبه هر هفته از کارگاه های مختلف از جمله نیروگاه های «تولید برق رامین» و «شهید مدحج (زرگان)»، «صنایع فولاد»، «پتروشیمی»، «کشت و صنعت نیشکر دهخدا»، «گروه ملی صنعتی فولاد ایران»، «نورد و لوله اهواز»، «فولاد کاویان»، «فولا پایا»، «تاشا»و چندین کارگاه ساختمانی بازرسی کردند و برخی از کارگاه های خطرناک به ویژه در بخش ساختمان را با اعمال ماده ۱۰۵ قانون کار ضمن تعطیل، کارفرمایان را نسبت به رفع موارد خطرناک ملزم کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: تاکید دین مبین اسلام و قوانین جاری کشور مبنی بر توجه جدی به امر صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، لزوم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار را پیش از بیش مورد توجه مسئولان مربوط قرار داده است. همچنین آمار و قرائن نشان می دهد با رعایت مقررات مذکور و نظارت بیش تر به طور محسوسی شاهد کاهش این گونه حوادث در محیط های کاری بوده ایم.