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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا عنوان کرد؛

تغییر ضوابط دانشجویان انصرافی در طرح جریمه مشمولان غایب

تغییر ضوابط دانشجویان انصرافی در طرح جریمه مشمولان غایب

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: برابر ابلاغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح، مبنای محاسبه تاریخ ترک تحصیل یا اخراج دانشجویان، به تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵ تغییر یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی در خصوص تغییر ضوابط مربوط به طرح جریمه مشمولان غایب اظهار داشت: بخشی از ضوابط طرح جریمه مشمولان غایب مربوط به دانشجویان انصرافی است که برابر آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح، مبنای محاسبه تاریخ ترک تحصیل یا اخراج این دسته از دانشجویان به ۳۱ شهریور ۹۵ تغییر یافت.

وی افزود: دانشجویان دارای معافیت تحصیلی که تحصیلات خود را به اتمام نرسانده و تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ انصراف داده و یا اخراج شده باشند، از تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع قبلی غایب محسوب می شوند و چنانچه مدت غیبت آنان تا پایان ۱۳۹۵ به بیش از ۸ سال برسد، در شمول این معافیت قرار می گیرند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با ذکر مثالی اضافه کرد: به عنوان مثال؛ دانشجوی کارشناسی پیوسته که تا قبل از شهریور ۱۳۹۵ انصراف داده و یا اخراج شده باشد ، غیبت وی از تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع دیپلم و یا پیش دانشگاهی محاسبه و در صورتی که مدت غیبت وی تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸ سال باشد، می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای معافیت اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: مشمولان غایب در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا سامانه پیامک به شماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ از آخرین اخبار مربوط به تعیین تکلیف مشمولان غایب اطلاع حاصل کنند.

پیش از این مبنای محاسبه غیبت دانشجویان انصرافی در طرح جریمه مشمولان غایب تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ بوده است.

کد مطلب 3848091

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    نظرات

    • مهرداد IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      پاسخ
      سلام. خواهشا جواب بدید . من متولد 68 هستم و سال 90.91 مدرک کاردانی ناپیوسته اخذ کردم و برای کارشناسی ادامه تحصیل دادم اما از سال 93 به بعد دیگه به دانشگاه نرفتم . ایا من هم میتوانم از معافیت جریمه سربازی استفاده کنم

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