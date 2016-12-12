رئیس جدید تالار فخرالدین اسعد گرگانی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه ریاست تالار فخرالدین اسعد گرگانی صبح دوشنبه در سالن نگاه این تالار برگزار شد که جواد قربانی به عنوان رئیس جدید تالار فخرالدین اسعد گرگانی معرفی و از زحمات امیر غلامی رئیس پیشین این تالار تقدیر به عمل آمد.

رئیس جدید تالار فخرالدین اسعد گرگانی در این مراسم اظهار کرد: باید از حسن اعتماد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان کمال تشکر را داشته باشم و برای اداره این محیط فرهنگی برنامه خواهیم داشت.

جواد قربانی افزود: فضای تالار فخرالدین اسعد گرگانی متفاوت بوده، زیرا ارباب رجوع نداریم و خواسته من از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این است که به نیروهای ما توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: امیدوارم در راه رسیدن به هدف خود از امکانات این فضای فرهنگی به خوبی بهره ببریم و تمام تلاشم را انجام می‌دهم تا کار به نحو احسن پیش برود.

لازم به ذکر است؛ در پایان این مراسم از زحمات امیر غلامی رئیس پیشین تالار فخرالدین اسعد گرگانی توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و کارکنان این اداره کل تقدیر به عمل آمد.