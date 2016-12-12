آمار جمعیت اردبیل هنوز اعلام نشده است/مدیران اظهارنظر شخصی دارند

داوود شایقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام برخی آمارها مبنی بر نرخ رشد ۳۳ صدم درصد برای استان اردبیل گفت: حتی اگر چنین آماری صحت داشته باشد تاکنون از کانال مرکز آمار ایران که تنها مرجع اعلام آمار است، به استان اردبیل منعکس نشده است.

وی تأکید کرد: هر مدیری در این خصوص اظهارنظر داشته باشد نظرات شخصی خود را مطرح کرده و نمی‌توان به استناد این آمارها اطمینان قطعی داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: در حال حاضر آمار سرشماری نفوس و مسکن سال جاری استان در حال بازشماری و بررسی است و ما تنها اطلاعاتی که در دست داریم تعداد جمعیت سرشماری شده و تعداد غایبان است.

به گفته شایقی یک میلیون و ۲۱۵ هزار نفر سرشماری شدند و در عین حال هشت هزار و ۵۰۰ خانوار غایب بوده و دو هزار مورد عدم همکاری نیز به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر اساس قوانین رایج بعد از سرشماری مرکز آمار کشور نسبت به احصا و جمع‌بندی نهایی آمار اقدام کرده و نتایج آن را به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها انعکاس می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متذکر شد: تا زمانی که مرکز آمار کشور آماری انعکاس نداده حتی خود بنده هر آماری ارائه دهم نظر فردی و شخصی است و نمی‌تواند به عنوان آمار قطعی مورد استفاده قرار گیرد.

شایقی تأکید کرد: هنوز آماری از مرکز آمار ایران به دست ما نرسیده و اظهاراتی مبنی بر میزان نرخ رشد جمعیت پایین در اردبیل نمی‌تواند به صورت قطع عنوان شود.