  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل در گفتگو با مهر؛

آمار جمعیت اردبیل هنوز اعلام نشده است/مدیران اظهارنظر شخصی دارند

آمار جمعیت اردبیل هنوز اعلام نشده است/مدیران اظهارنظر شخصی دارند

اردبیل – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل با بیان اینکه آمار جمعیت بر اساس سرشماری صرفاً از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، گفت: فعلاً هیچ آماری برای استان اعلام نشده است.

داوود شایقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام برخی آمارها مبنی بر نرخ رشد ۳۳ صدم درصد برای استان اردبیل گفت: حتی اگر چنین آماری صحت داشته باشد تاکنون از کانال مرکز آمار ایران که تنها مرجع اعلام آمار است، به استان اردبیل منعکس نشده است.

وی تأکید کرد: هر مدیری در این خصوص اظهارنظر داشته باشد نظرات شخصی خود را مطرح کرده و نمی‌توان به استناد این آمارها اطمینان قطعی داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: در حال حاضر آمار سرشماری نفوس و مسکن سال جاری استان در حال بازشماری و بررسی است و ما تنها اطلاعاتی که در دست داریم تعداد جمعیت سرشماری شده و تعداد غایبان است.

به گفته شایقی یک میلیون و ۲۱۵ هزار نفر سرشماری شدند و در عین حال هشت هزار و ۵۰۰ خانوار غایب بوده و دو هزار مورد عدم همکاری نیز به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر اساس قوانین رایج بعد از سرشماری مرکز آمار کشور نسبت به احصا و جمع‌بندی نهایی آمار اقدام کرده و نتایج آن را به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها انعکاس می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متذکر شد: تا زمانی که مرکز آمار کشور آماری انعکاس نداده حتی خود بنده هر آماری ارائه دهم نظر فردی و شخصی است و نمی‌تواند به عنوان آمار قطعی مورد استفاده قرار گیرد.

شایقی تأکید کرد: هنوز آماری از مرکز آمار ایران به دست ما نرسیده و اظهاراتی مبنی بر میزان نرخ رشد جمعیت پایین در اردبیل نمی‌تواند به صورت قطع عنوان شود.

کد مطلب 3848099
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها