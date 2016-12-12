تور عکاسی «قلب تهران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام تور عکاسی «قلب تهران» در سایت پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» آغاز شد و علاقه مندان می توانند برای حضور در این تور ثبت نام کنند. این تور با دو رویکرد زندگی شهری و اقتصاد و گردشگری در نقاط گوناگون منطقه ۱۲ تهران برگزار می شود و عکاسان با حضور در این منطقه عکاسی می کنند.

این تور به مدت ۴ روز از ۲۴ تا ۲۷ آذرماه با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ تهران برگزار می شود.

نمایشگاه «تهران شهر من» از برنامه های پنجمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» با حضور رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، دبیر همایش ۱۰ روز با عکاسان یکشنبه آذرماه در گالری مریم گشایش یافت. در این نمایشگاه آثار دانشجویان عکاسی دانشکده خبر به نمایش گذاشته شده است و تا ۲۸ آذرماه ادامه دارد.

نمایشگاه عکس انسان معاصر با آثار اعضای انجمن عکاسان استان مرکزی نیز از برنامه های جنبی این دوره همایش است که در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. این نمایشگاه با عنوان «انسان معاصر» امروز در فرهنگسرای ارسباران گشایش می یابد و تا ۳۰ آذرماه جاری در گالری شماره ۱ این فرهنگسرا ادامه دارد.

همچنین منتخبی از آثار سومین و چهارمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» از ۲۲ تا ۳۰ آذرماه در گالری شماره ۲ و ۳ فرهنگسرای ارسباران به نمایش گذاشته می شود.

در پنجمین روز همایش «۱۰ روز با عکاسان» در روز سه شنبه نشست های تخصصی برگزار نمی شود اما در بخش نگاه شخصی سیاوش جهان بین، داریوش محمدخانی و مهدی عبدالکریمی از ساعت ۱۶ تا ۱۹ روز سه شنبه ۲۳ آذرماه با نمایش عکس تجربه ها و ایده های خود را بیان می کنند.