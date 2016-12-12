فساد، محصول تبعیض و بی عدالتی است/ دولت خط قرمزی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم پالیزدار در همایش مبارزه با فساد که در اتاق تهران برگزار شد، گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد بودیم که توقعات و انتظارات از دولت برای مبارزه با فساد شرایط را سخت کرده بود.

وی با اشاره به اینکه ما در روزهای ابتدایی متوجه شدیم که ۲.۷ میلیارد دلار از منابع کشور به یغما رفته است، افزود: پس از گذشت ۳ سال این پرونده به نتایجی که می خواستیم نرسیده است.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه به دلیل بی نظمی در اقتصاد کشور و شرایط سیاسی و تحریم ها دچار ناهماهنگی بودیم، گفت: این موضوعات فساد زیادی را در کشور رقم زد.

پالیزدار با اشاره به اینکه مروری در قوانین و مقررات کشور نشان می دهد که برای مبارزه با فساد مصوبات و قوانین زیادی داریم، اظهارداشت: اما در حال حاضر صحبت از فساد سیستمی می شود و مشکلی که در کشور وجود دارد این است که فساد باعث تضعیف رشد و توسعه اقتصادی و افزایش بی عدالتی می شود.

وی با تاکید بر اینکه تبعیض در جامعه، بی عدالتی و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت، گفت: فساد اقتصادی محصول یک تبعیض و بی عدالتی است و نگرش منفی و اعتراض آمیز را در جامعه توسعه می دهد. همچنین سرمایه گذاری ها تحت تاثیر قرار می گیرد.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه رویکرد دولت در سه محور نظارت، مبارزه و فرهنگ سازی است، افزود: متاسفانه الان که نظارت بر مدیران شدت گرفته، میزان ریسک پذیری آنها پایین آمده است که این درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین موضوع مورد توجه در دنیا نظارت بر اقدامات سیستمی است، گفت: تمام تلاش ما این بوده که تعامل ارباب رجوع و کارمندان دولت را کم کنیم، زیرا هرچه فاصله بیشتر باشد، فساد در کشور کمتر است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید روشن و شفاف باشد، گفت: هرچه زوایای اقتصاد بیشتر روشن باشد، فساد کمتری در آن شکل می گیرد.

پالیزدار با تاکید بر اینکه ما عزم راسخ برای مبارزه با فساد داریم، اظهارداشت: رئیس جمهور و معاون اول بارها در سخنان خود تاکید کرده اند که دولت خط قرمزی در برخورد با مفاسد اقتصادی ندارد. همچنین در ستاد تعامل خوبی با قوه قضائیه داریم در حالی که در گذشته در جلسات ستاد شرکت نمی کردند.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: مبارزه با فساد به تنهایی توسط دولت یا حکومت پیش نمی رود و مردم هم باید در این خصوص همکاری کنند و در این زمینه اتاق بازرگانی می تواند نقش مهمی داشته باشد.