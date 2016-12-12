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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

معاون وزیر اقتصاد و دارایی:

ایران در سال‌های آتی رشد اقتصادی ۵ درصد را تجربه خواهد کرد

ایران در سال‌های آتی رشد اقتصادی ۵ درصد را تجربه خواهد کرد

کرمانشاه- معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بر اساس پیش بینی سازمان‌های بین المللی، ایران در سال‌های آتی رشد اقتصادی ۵ درصد و تورم کنترل شده زیر ۱۰ درصد را تجربه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشجاعیان در همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری که امروز دوشنبه با حضور مهمانانی از کشورهای خارجی در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امروز کشور با مدیریت خوب دولت یازدهم از تلاطمات خارج شده و رشد اقتصادی دارد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: در سه سال پایانی دولت قبل شاهد تورم در کشور بودیم اما دولت تدبیر و امید تورم را کنترل کرد و تورم در آبان ۹۵ به ۸.۴ رسید و رشد اقتصادی نیز به ۵.۴ در بهار ۹۵ رسید.

وی با بیان اینکه تراز تجاری ایران پس از ۳۷ سال در این دولت مثبت شد، افزود: امسال برای نخستین بار حجم صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت.

میرشجاعیان در ادامه گفت: میزان سرمایه گذاری بر اساس جواز تاسیس، ۷۶ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه امسال و دارای رشد ۵۶ درصدی بود و میزان سرمایه گذاری بر اساس پروانه بهره برداری در این مدت ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود.

وی اقتصاد امروز ایران را روبه رشد و با ثبات دانست و اظهار کرد: بر اساس پیش بینی سازمان های بین المللی، ایران در سال های آتی رشد اقتصادی ۵ درصد و تورم کنترل شده زیر ۱۰ درصد را تجربه خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به وجود تنوع بخش صنعت در ایران گفت: سهم بخش نفت و گاز در کل ارزش افزوده کشور ۲۳ است است در حالیکه سهم بخش خدمات ۵۲ درصد و صنعت نیز ۲۵ درصد اقتصاد ایران را شامل می شوند.

وی با اشاره به وجود جوانانی تحصیل کرده و پویا در ایران گفت: بالاترین سطح مشارکت در آموزش عالی را داریم و یک سوم از فارغ التحیصلان دانشگاهی در رشته مهندسی هستند.

میرشجاعیان بیان کرد: ایران جزو ۵ کشور اول دنیا از نظر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی است و ایران بازار بسیار خوبی برای محصولات مختلف است.

وی با بیان اینکه درآمد  سالانه ۵۶ درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس برابری قدرت خرید  ۲۰ هزار دلار  است، افزود: این نسبت بیش از دو برابر مردم  چین و هند است و تنها روسیه با ایران برابری می کند.

میرشجاعیان با اشاره به نرخ جمعیت شهرنشینی بالا در ایران بیان کرد: براساس تحقیقات در ۲۵ سال آینده بیش از ۵۰ درصد رشد جهانی مربوط به  شهرهای در اقتصادهای در حال ظهور است.

وی  فرهنگ کارآفرینی در ایران را بالا توصیف کرد و گفت: بر  اساس گزارش دیده بانی کارآفرینی، کارآفرینان در  ایران از جایگاه برتری نسبت به همتایان خود در کشورهایی همچون  فرانسه برخوردارند و همتراز با افراد در ایالات متحده هستند.

میرشجاعیان با اشاره به پتانسل خوب کارآفرینی در کشور افزود: موقعیت راهبردی ایران موقعیت ممتازی دارد و دولت یازدهم برنامه های متعددی را برای ثبات و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کسب و کار در نظر گرفته است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: پس از برجام فرصت های خوب برای استفاده از فایناس خارجی ایجاد شد و  مشوق های مالی و رویه ای و مقرراتی متعدد داریم و همچنین ما طبقه مصرف کننده در حال رشد داریم  که برای هر سرمایه گذار خارجی جذاب است. 

کد مطلب 3848106

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