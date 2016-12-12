به گزارش خبرنگار مهر، میرشجاعیان در همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری که امروز دوشنبه با حضور مهمانانی از کشورهای خارجی در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امروز کشور با مدیریت خوب دولت یازدهم از تلاطمات خارج شده و رشد اقتصادی دارد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: در سه سال پایانی دولت قبل شاهد تورم در کشور بودیم اما دولت تدبیر و امید تورم را کنترل کرد و تورم در آبان ۹۵ به ۸.۴ رسید و رشد اقتصادی نیز به ۵.۴ در بهار ۹۵ رسید.

وی با بیان اینکه تراز تجاری ایران پس از ۳۷ سال در این دولت مثبت شد، افزود: امسال برای نخستین بار حجم صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت.

میرشجاعیان در ادامه گفت: میزان سرمایه گذاری بر اساس جواز تاسیس، ۷۶ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه امسال و دارای رشد ۵۶ درصدی بود و میزان سرمایه گذاری بر اساس پروانه بهره برداری در این مدت ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود.

وی اقتصاد امروز ایران را روبه رشد و با ثبات دانست و اظهار کرد: بر اساس پیش بینی سازمان های بین المللی، ایران در سال های آتی رشد اقتصادی ۵ درصد و تورم کنترل شده زیر ۱۰ درصد را تجربه خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به وجود تنوع بخش صنعت در ایران گفت: سهم بخش نفت و گاز در کل ارزش افزوده کشور ۲۳ است است در حالیکه سهم بخش خدمات ۵۲ درصد و صنعت نیز ۲۵ درصد اقتصاد ایران را شامل می شوند.

وی با اشاره به وجود جوانانی تحصیل کرده و پویا در ایران گفت: بالاترین سطح مشارکت در آموزش عالی را داریم و یک سوم از فارغ التحیصلان دانشگاهی در رشته مهندسی هستند.

میرشجاعیان بیان کرد: ایران جزو ۵ کشور اول دنیا از نظر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی است و ایران بازار بسیار خوبی برای محصولات مختلف است.

وی با بیان اینکه درآمد سالانه ۵۶ درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس برابری قدرت خرید ۲۰ هزار دلار است، افزود: این نسبت بیش از دو برابر مردم چین و هند است و تنها روسیه با ایران برابری می کند.

میرشجاعیان با اشاره به نرخ جمعیت شهرنشینی بالا در ایران بیان کرد: براساس تحقیقات در ۲۵ سال آینده بیش از ۵۰ درصد رشد جهانی مربوط به شهرهای در اقتصادهای در حال ظهور است.

وی فرهنگ کارآفرینی در ایران را بالا توصیف کرد و گفت: بر اساس گزارش دیده بانی کارآفرینی، کارآفرینان در ایران از جایگاه برتری نسبت به همتایان خود در کشورهایی همچون فرانسه برخوردارند و همتراز با افراد در ایالات متحده هستند.

میرشجاعیان با اشاره به پتانسل خوب کارآفرینی در کشور افزود: موقعیت راهبردی ایران موقعیت ممتازی دارد و دولت یازدهم برنامه های متعددی را برای ثبات و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کسب و کار در نظر گرفته است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: پس از برجام فرصت های خوب برای استفاده از فایناس خارجی ایجاد شد و مشوق های مالی و رویه ای و مقرراتی متعدد داریم و همچنین ما طبقه مصرف کننده در حال رشد داریم که برای هر سرمایه گذار خارجی جذاب است.