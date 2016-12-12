خسارت سالانه ۵۰ میلیارد دلاری ایران بر اثر فرسایش خاک

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر گرجی پیش از ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت روز جهانی خاک که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد به تبیین اهمیت خاک پرداخت و گفت: از حدود دو دهه پیش بشر به اهمیت خاک توجه جدی پیدا کرده به طوری که پنجم دسامبر را روز جهانی خاک، ۲۰۱۵ را سال و دهه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به عنوان «دهه جهانی خاک» نامگذاری کرده اند.

گرجی افزود: دانشمندان به این نتیجه رسیدند که اگر به خاک توجه نکنند زندگی تباه می شود زیرا خاک اسکلت محیط زیست و امنیت غذایی جامعه است.

وی با اشاره اخطار دانشمندان نسبت به نابودی تدریجی کره زمین، اظهار کرد: اراضی کشاورزی ما بیش از ۱۲ هزار سال به بشر خدمت می کند اما امروز به گونه ای در دنیا رفتار می شود که پس از یک تا دو نسل آینده چیزی از آن باقی نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه اهمیت حفظ خاک کمتر از آب نیست، تصریح کرد: برای ایجاد هر سانتی متر خاک صدها سال زمان لازم است و راهی برای تولید خاک حاصلخیز وجود ندارد.

رئیس انجمن علوم خاک ایران خاطرنشان کرد: کشور امریکا خسارت ناشی از هر تُن خاک را ۲۸ دلار اعلام کرده و باتوجه به فرسایش سالانه دو میلیارد تُنی خاک در ایران، خسارت آن بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برآورد می شود که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است.

گرجی به بیان خدمات عمده خاک به جامعه و طبیعت پرداخت و گفت: تولید محصولات مختلف، تامین مواد غذایی و مواد اولیه پوشاک و چوب، تنظیم هوا، تنظیم جریان و تصفیه آب در طبیعت، کاربرد در عمران، داروسازی و تولید انرژی بخشی از خدمات خاک است.

وی با اشاره به چالش های مرتبط با اراضی کشاورزی و منابع خاک کشور بیان کرد: تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی به تهدید امنیت غذایی، هدررفت آب به علت عدم توجه به مدیریت خاک، افزایش سیل، آلودگی هوا و ریزگردها می انجامد.

به گفته وی، سالانه حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون هکتار از مجموع ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی تحت آیش (نکاشت) قرار می گیرد.