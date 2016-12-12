اظهارات نخست وزیر انگلیس به دور از اصول دیپلماتیک است

هاجر چنارانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارات اخیر نخست وزیر انگلیس را مداخله جویانه خواند.

نماینده نیشابور گفت: سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بر اساس سه رکن حکمت، عزت و مصلحت و در برقراری صلح، ثبات و امنیت پایدار با محوریت مبارزه با تروریسم شکل گرفته شده است.

چنارانی در ادامه افزود: اظهارات غیر مسئولانه و تحریک آمیز و تفرقه افکنانه خانم نخست وزیر در حالی بیان می شود که حمایت برخی از کشورهای منطقه از تروریسم روشن و مشهود می باشد لذا نادیده گرفته شدن آن حمایت ها از سوی نخست وزیر انگلیس تعجب برانگیز و تأسف آور است.

نماینده فیروزه و نیشابور این اقدامات را در تناقض آشکار با حقوق ملت ها و به دور از اصول دیپلماتیک دانست و به ترزا می که چند ماهی از انتخابش به عنوان نخست وزیر انگلیس نمی گذرد توصیه کرد؛ بهتر است قبل از صحبت کردن در خصوص ملت بزرگ ایران ابتدا آداب سخن گفتن را بیاموزد.